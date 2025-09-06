Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sorteo Extraordinario de septiembre hoy sábado 6 de septiembre: Comprobar décimo del sorteo, en directo

Sigue el sorteo de la Lotería Nacional de septiembre de hoy en directo para comprobar si tu número puede tener premio en la lotería del sábado 6 de septiembre, que reparte más de 100 millones de euros.

Sorteo Extraordinario de septiembre hoy sábado 6 de septiembre: Comprobar décimo del sorteo, en directo

REINTEGROS LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

Aunque parezca un premio de consolación, ganar el reintegro del Sorteo de septiembre no es ninguna tontería, ¡al menos recuperas lo invertido! En el sorteo de hoy sábado 6 de septiembre ganarías 15 euros al décimo.

PREMIOS POR APROXIMACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

En el Sorteo de septiembre, los que casi ganan también tienen premio. Con una unidad superior o inferior al número ganador y al segundo premio, también ganas.

PREMIOS DE 4 CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

El sorteo de la Lotería Nacional de septiembre reparte 4 premios para los acertantes de alguna de las extracciones de 4 cifras. Los décimos ganadores de este premio en el sorteo de hoy sábado 6 de septiembre se llevan 375 euros al décimo.

SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE EN DIRECTO

En 1 hora dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de septiembre de hoy sábado 6 de septiembre. Desde aquí podrás consultar los números premiados para saber si has sido uno de los afortunados. Para seguir el sorteo de hoy en directo, mantén actualizada esta página.

PREMIOS A LAS ÚLTIMAS 4, 3 Y 2 CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

Los primeros premios que se conocerán del Sorteo de la Lotería Nacional de septiembre de hoy durante el sorteo serán las extracciones a 2, 3 y 4 cifras, dotadas de 300, 750 y 3.750 euros a la serie respectivamente.

DOCE EXTRACCIONES DE 5 CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

Las doce extracciones de cinco cifras del Sorteo Extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional de hoy sábado 6 de septiembre están dotadas de 7.500 euros al décimo.

TERCER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

El tercer premio del Sorteo Extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional de hoy está dotado de 150.000 euros a la serie, es decir, 15.000 euros el décimo.

SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional de hoy sábado 6 de septiembre está dotado de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros el décimo.

PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

El primer premio del Sorteo Extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional de hoy sábado 6 de septiembre está dotado de 150.000 euros al décimo.

DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

La emisión del sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 150 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 15 euros.

PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

Sabiendo que cualquier número del bombo tiene las mismas opciones de salir y habiendo 10 millones de décimos que pueden optar al premio especial, podemos calcular que hay un 0,00001% de probabilidades de llevarnos el premio millonario del Sorteo extraordinario de septiembre.

HORARIO SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

La Lotería Nacional de septiembre de hoy, sábado 6 de septiembre dará comienzo aproximadamente a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.

PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE

El sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional de hoy reparte un primer premio de 1,5 millones de euros a la serie y un segundo premio de 300.000 euros a la serie.

LOTERÍA NACIONAL DE SEPTIEMBRE: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO

¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 6 de septiembre que reparte un primer premio de 150.000 euros al décimo.

Premios del Sorteo Extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional del sábado 6 de septiembre de 2025
Premios del Sorteo Extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional del sábado 6 de septiembre de 2025

