Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 29 de noviembre de 2025

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025 con un bote de 2.400.000 euros ha agraciado al número 11, 17, 26, 27, 37 y 38, siendo el número complementario el 40 y el reintegro el 2.

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025 agraciado con bote de 2.400.000 euros, ha sido para el número 11, 17, 26, 27, 37 y 38, siendo el número complementario el 40 y el reintegro el 2.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

