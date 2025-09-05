Horario y dónde ver el Sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional del sábado 6 de septiembre 2025

El Sorteo Extraordinario de septiembre de 2025 se celebrará el sábado 6 de septiembre a las 13:00 horas, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid. Como es habitual en este tipo de sorteos, se empleará el sistema de bombos múltiples, y se podrá seguir en directo a través de distintos medios de comunicación y plataformas oficiales.

Esta cita extraordinaria pone fin al calendario veraniego de Lotería Nacional y marca el inicio del último tramo del año con uno de los sorteos más esperados por los jugadores habituales. Además, con un precio por décimo de 15 euros, se convierte en una opción atractiva para quienes buscan probar suerte con premios de gran cuantía.

¿Dónde se puede ver en directo el sorteo?

Si quieres seguir el Sorteo Extraordinario de septiembre en tiempo real, tienes varias opciones para hacerlo desde casa o desde tu dispositivo móvil:

-Antena 3 Noticias: Antena 3 ofrece cobertura al sorteo a través de su web y canales digitales, con información actualizada al minuto y la posibilidad de seguir el desarrollo del evento en directo.

-Web oficial de Loterías y Apuestas del Estado: en loteriasyapuestas.es podrás seguir la retransmisión y, una vez finalizado el sorteo, consultar los resultados completos y verificar si tu número ha sido premiado.

-Aplicaciones móviles oficiales: si tienes instalada la app oficial de Loterías y Apuestas del Estado, puedes seguir el sorteo y consultar los resultados desde tu dispositivo, de forma rápida y segura.

Premios sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional 2025

El Sorteo Extraordinario de septiembre reparte nada menos que 150 millones de euros en premios, con una estructura que incluye un primer premio de 150.000 euros al décimo, un segundo de 30.000 euros, y un tercer premio de 15.000 euros por décimo, además de múltiples premios menores y reintegros.

Recuerda, si tu número resulta premiado, recuerda que los premios caducan a los tres meses desde el día siguiente al sorteo. Es fundamental guardar el décimo en buen estado y, en caso de ser premiado con una cantidad elevada, acudir a una entidad bancaria autorizada o a la delegación de Loterías y Apuestas del Estado. Para los premios menores, puedes cobrarlo en cualquier administración de lotería.

Una ocasión perfecta para comenzar septiembre con ilusión y, por qué no, con una ayuda económica que puede marcar un antes y un después. Si has comprado tu décimo, ya solo queda esperar al sorteo... y cruzar los dedos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com