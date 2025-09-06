Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional del sábado 6 de septiembre 2025

Volver de vacaciones a veces se hace cuesta arriba. Vuelves con la tarjeta tiritando, el cole de los niños a punto de empezar, el coche pidiendo revisión… Y justo ahí, aparece una noticia que lo cambia todo: tu décimo del Sorteo Extraordinario de septiembre ha sido premiado. Una buena suma de dinero entra en tu vida justo cuando más falta hace.

El Sorteo Extraordinario de septiembre se celebra el sábado 6 y es una oportunidad perfecta para empezar el nuevo curso con otro ánimo. Con premios que alcanzan los 150.000 € por décimo en el primer premio, este sorteo reparte millones de euros entre los jugadores.

Además del premio principal, se otorgan un segundo premio de 30.000 € por décimo, un tercer premio de 15.000 €, así como cuartos y quintos premios, aproximaciones y reintegros.

Ahora bien, ¿qué ocurre si la suerte te sonríe? ¿El dinero es todo para ti? La respuesta es no del todo, porque hay una parte que se queda Hacienda.

¿Cuánto dinero se lleva Hacienda si ganas en el Sorteo Extraordinario?

Desde enero de 2020, la Agencia Tributaria aplica un gravamen del 20% sobre la parte de los premios que supere los 40.000 euros. Esto significa que los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos, pero el resto tributa automáticamente, mediante una retención que se aplica en el momento del cobro.

Este impuesto solo se aplica a premios iguales o superiores a 40.001 €, por lo que la mayoría de premios secundarios y reintegros quedan completamente libres de impuestos.

Una duda común es qué ocurre si ganas varios premios menores que, sumados, superan los 40.000 €. En este caso, no hay retención: la exención se aplica por cada premio individualmente, no por la suma de ellos. Por tanto, solo tributas si uno de los premios por sí solo supera los 40.000 €.

Recuerda que para reclamar cualquier premio, es imprescindible presentar el décimo original. Si lo compraste en una administración física, debes llevarlo físicamente a una oficina bancaria autorizada.Si lo compraste por Internet, el décimo está a tu nombre de forma digital, y el proceso suele ser más ágil y seguro.

Además, los premios caducan a los 3 meses desde el día siguiente al sorteo. Así que no dejes pasar el tiempo si resultas ganador.

En definitiva, ganar en el Sorteo Extraordinario de septiembre puede darte el empujón que necesitas para empezar el curso con energía. Pero recuerda que, como en casi todo en esta vida, Hacienda también quiere su parte. Si la suerte te sonríe, disfruta del premio, pero hazlo sabiendo cuánto te corresponde realmente. Y, sobre todo, ¡que no se te pase el plazo!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com