Premios del Sorteo Extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional del sábado 6 de septiembre de 2025

Septiembre es un mes de transición: vuelta al trabajo, al cole, a los gastos diarios… y muchas veces, al estrés. Por eso, no es casualidad que Loterías y Apuestas del Estado celebre justo en estas fechas este Sorteo Extraordinario. Imagínatelo: estás retomando la rutina y, de pronto, te enteras de que tu décimo ha sido premiado. Es dinero que no esperabas y que, de pronto, está ahí para ayudarte a cerrar el año con más tranquilidad.

Este sorteo llega justo a tiempo para quienes necesitan un impulso económico, para quienes ya están pensando en cómo afrontar los últimos meses del año, y también para los que sueñan en grande. Porque hay algo que no cambia nunca: con un solo décimo, todo puede pasar.

Este 2025, el Sorteo Extraordinario de septiembre tendrá lugar el sábado 6 de septiembre a las 13:00 horas, como es habitual, en la sede de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid.

Los resultados oficiales se publican esa misma tarde, así que no tendrás que esperar mucho para saber si la suerte ha estado de tu lado.

La emisión incluye diez series de 100.000 números cada una, y cada décimo cuesta 15 euros. Puedes comprarlo en tu administración habitual o por Internet, lo que evita posibles pérdidas o deterioros (algo especialmente útil si eres de los que guardan todo “en un cajón”).

¿Qué premios puedes ganar en el Sorteo Extraordinario de septiembre?

Este sorteo reparte 150 millones de euros en premios, una cantidad muy superior a la de los sorteos semanales. El 70% de la emisión se destina a premiar a los jugadores, con un reparto muy atractivo:

-Primer premio: 1.500.000 € a la serie, es decir, 150.000 € por décimo.

-Segundo premio: 300.000 € por serie (30.000 € por décimo).

-Tercer premio: 150.000 € por serie (15.000 € por décimo).

Además, se reparten premios adicionales, como cuartos y quintos premios, aproximaciones a los principales y reintegros.

La clave de este sorteo es que las probabilidades de ganar son mayores que en los sorteos normales. Hay miles de combinaciones premiadas, lo que significa que incluso si no consigues uno de los premios grandes, podrías llevarte una alegría con alguno de los premios menores.

El Sorteo Extraordinario de septiembre llega en el momento justo: cuando las vacaciones se han terminado, pero aún queda mucho año por delante. Es una oportunidad para empezar el nuevo curso con otra energía, con menos presión económica… y con esa chispa de emoción que solo puede darte la suerte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com