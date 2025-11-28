Dónde han caído el bote de 178 millones de euros del Euromillones, el de 1,5 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 21 de noviembre

Este viernes 28 de noviembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025 ha sido para el número 05 09 16 29 33 43, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de TEROR (Las Palmas), situada en Real de la Plaza, 16, ya través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025 ha sido para el número 05 29 33 39 42, y las estrellas las formadas por los números 03 y 09. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el VXZ15324.

En el sorteo de EuroMillones de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2), que ha sido validado en FRANCIA. En ESPAÑA existen DOS boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1), que han sido validados en la Administración de Loterías nº 7 de ANTEQUERA (Málaga), situada en C.C. La Verónica, Ctra. Sevilla A-343, km 6,5 - L2, y en la nº 44 de MADRID, situada en Antonio Acuña, 3. En ESPAÑA existen DOS boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0), que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid), situada en Del Rey, 22, y en el Despacho Receptor nº 99.585 de PARLA (Madrid), situado en Leganés, 12.

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un FONDO GARANTIZADO de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2). El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de TARAZONA (Zaragoza), situada en Fueros de Aragón, 8.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 28 de noviembre de 2025 ha agraciado al número 96771 de la serie 001. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 21 de noviembre de 2025 es 05 14 16 22 24 35 36 53 55 56 60 61 68 71 72 73 77 79 81 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 28 de noviembre, la apuesta ganadora de 10 aciertos de 11 jugados, que asciende a 50.000,00 euros, ha sido vendida en ARUCAS (LAS PALMAS).

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 29 de noviembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025 ha agraciado al número 12 16 35 46 50 siendo los soles los números 03 y 05.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 28 de noviembre, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 2 de diciembre de 2025, el bote del Eurojackpot es de: 22.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.