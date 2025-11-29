Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 29 de noviembre de 2025

En breves instantes podrás conocer el resultado del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 29 de noviembre de 2025 ha agraciado la serie X del número X que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del X que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El premio final del sorteo del Sueldazo es de 5.000 euros al mes con 300.000 euros al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales. El sorteo permite ganar premios de 1ª categoría y de 2ª con opción a reclamarlos en un plazo de 30 días naturales. El bote final del día siguiente puede aumentar en 240.000 euros si no hay ningún comprador de la combinación ganadora de la 2ª categoría. El Sueldazo del fin de semana escoge la combinación ganadora del premio final con un número de 5 cifras, elegidas entre 100.000 números distintos, y un número de serie de entre el 1 y el 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025 es X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Los números de tu combinación ganadora pueden variar desde 11 números por combinación hasta 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

