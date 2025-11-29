Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 29 de noviembre de 2025

Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, en el que podrás ganar un bote de 48.500.000 euros.

Comprobar La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar La Primitiva: Resultado del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 48.500.000 euros.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la La Primitiva ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de seis cifras. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

Los números de cada apuesta van de 1 a 49. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 29 de noviembre, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 29 de noviembre, en directo

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 29 de noviembre de 2025

Comprobar La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 29 de noviembre de 2025

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy
Lotería Nacional

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 29 de noviembre de 2025

Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: comprobar cupón y resultado hoy viernes 28 de noviembre
Cuponazo ONCE

Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: comprobar cupón y resultado hoy viernes 28 de noviembre

Administración de loterías en Castellón de la Plana
Loterías

Dónde han caído el bote de 178 millones de euros del Euromillones, el de 1,5 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 21 de noviembre

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 28 de noviembre y dónde han sido validados.

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once
ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 28 de noviembre de 2025 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Publicidad