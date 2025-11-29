Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 29 de noviembre de 2025

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 29 de noviembre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 75961, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 73402, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 0768, 0771, 2096 y el 4351, premios de 150 euros

- 815, 597, 941, 981, 989, 778, 257, 432, 667 y 735, premios de 30 euros por décimo

- 04, 08, 08, 48, 51, 59, 86, 88 y 99, premios de 12 euros al décimo

- 5, 9 y 1, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.

Los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional requieren un total de entre 15 y 20 euros por décimo. Para formar el número ganador del sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio de la Lotería Nacional. El Premio Especial, por su parte, se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

