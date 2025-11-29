Lotería Nacional
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 29 de noviembre de 2025
Consulta los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.
Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 29 de noviembre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:
- 75961, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo
- 73402, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo
- 0768, 0771, 2096 y el 4351, premios de 150 euros
- 815, 597, 941, 981, 989, 778, 257, 432, 667 y 735, premios de 30 euros por décimo
- 04, 08, 08, 48, 51, 59, 86, 88 y 99, premios de 12 euros al décimo
- 5, 9 y 1, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional
La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.
Los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional requieren un total de entre 15 y 20 euros por décimo. Para formar el número ganador del sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio de la Lotería Nacional. El Premio Especial, por su parte, se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
