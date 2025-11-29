Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería Nacional

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 29 de noviembre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.

Comprobar Loter&iacute;a Nacional: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 29 de noviembre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 75961, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 73402, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 0768, 0771, 2096 y el 4351, premios de 150 euros

- 815, 597, 941, 981, 989, 778, 257, 432, 667 y 735, premios de 30 euros por décimo

- 04, 08, 08, 48, 51, 59, 86, 88 y 99, premios de 12 euros al décimo

- 5, 9 y 1, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.

Los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional requieren un total de entre 15 y 20 euros por décimo. Para formar el número ganador del sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio de la Lotería Nacional. El Premio Especial, por su parte, se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

