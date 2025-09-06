Comprobar resultados del Sorteo Extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional de hoy sábado 6 de septiembre 2025

Miles de personas en toda España están pendientes del sorteo que se celebra este sábado, 6 de septiembre, a las 13:00 horas, en la sede central de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. El Sorteo Extraordinario de septiembre es una de las citas más destacadas del calendario de Lotería Nacional, no solo por la cuantía de sus premios, sino también por su cercanía a fechas clave como la vuelta al trabajo, el inicio del curso escolar o la planificación financiera de fin de año.

Pocos minutos después de finalizar el sorteo, se publicarán los resultados oficiales, que estarán disponibles a través de los canales habituales.

Con un precio de cada décimo de 15 euros, el Sorteo Extraordinario de septiembre de 2025 reparte un total de 150 millones de euros en premios. La distribución de los principales galardones es la siguiente:

-Primer premio: 150.000 euros por décimo (1.500.000 euros por serie).

-Segundo premio: 30.000 euros por décimo (300.000 euros por serie).

-Tercer premio: 15.000 euros por décimo (150.000 euros por serie).

A estos se suman los tradicionales premios de menor cuantía: aproximaciones, cuartos y quintos premios, centenas, dos últimas cifras y reintegros. Esta amplia estructura premial hace que las probabilidades de obtener algún tipo de recompensa sean más elevadas que en sorteos ordinarios.

¿Cómo comprobar si tu número ha sido premiado?

Una vez celebrado el sorteo, existen varios métodos para consultar si tu número ha sido agraciado:

-Página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado

Accede a www.loteriasyapuestas.es y utiliza el buscador de décimos o revisa la lista oficial de premios. Es la fuente más fiable para comprobar resultados.

-Administraciones de Lotería

Puedes acudir a cualquier punto de venta autorizado y consultar allí los números premiados. Si compraste tu décimo en formato físico, este será el lugar de referencia para verificarlo y, en su caso, cobrarlo.

-Aplicaciones móviles

Varias apps oficiales y autorizadas permiten escanear el décimo para saber en segundos si ha sido premiado. Es una alternativa práctica y rápida.

-Si compraste online

Si tu décimo fue adquirido por internet, no necesitas hacer nada: recibirás una notificación automática si has ganado, y el importe se abonará directamente en tu cuenta de usuario.

¿Qué hacer si has ganado?

Si el premio es igual o inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo directamente en cualquier administración de lotería o a través de tu cuenta online si jugaste por internet.

Para premios superiores a 2.000 euros, el cobro se gestiona exclusivamente a través de entidades financieras autorizadas, como bancos asociados a SELAE, y requiere la presentación del décimo original (físico o digital).

Recuerda que los premios de Lotería Nacional tienen una caducidad de tres meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo.

