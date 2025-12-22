Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería de Navidad

Estos son los momentos más emotivos del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

El sorteo de la Lotería de Navidad no solo distribuye grandes premios, sino que también despierta muchas emociones. A lo largo de su historia, ha regalado innumerables momentos conmovedores que han quedado grabados en la memoria colectiva.

Los n&uacute;meros m&aacute;s afortunados de la loter&iacute;a de navidad

Los números más afortunados de la lotería de navidadAntena 3 Noticias

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Cada 22 de diciembre, el Sorteo de la Lotería de Navidad se convierte en uno de los eventos más esperados del año en España, esparciendo consigo ilusión a las miles de personas que esperan ser las agraciadas en una tradición que tiene ya más de dos siglos de historia. En este 2025, el premio asciende a 2.772 millones de euros, 70 millones más que el año pasado.

Más allá de grandes premios, este sorteo nos proporciona una fuente inagotable de historias de emoción, solidaridad y sorpresa que han dejado una huella imborrable en la memoria de los españoles.

A lo largo de los años, estos momentos han demostrado que el auténtico valor de la Lotería de Navidad no siempre está en el dinero, sino también las historias humanas que genera. A continuación, repasamos algunos de los episodios más conmovedores que han marcado la historia de la Lotería de Navidad.

Momentos emotivos en la Lotería de Navidad

Viajamos a Grañén, un pequeño municipio de Huesca, que es uno de los ejemplos más conmovedores de cómo la Lotería de Navidad puede transformar vidas en tan solo un instante. En 2011, el Gordo cayó íntegramente en esta localidad de apenas 2.000 habitantes, repartiendo más de 700 millones de euros entre todos sus vecinos.

Las imágenes de los vecinos celebrando juntos en las calles, entre abrazos y lágrimas de felicidad, se han convertido en uno de los momentos más recordados de la Lotería de Navidad.

Muchos de los premiados utilizaron el dinero para cubrir necesidades básicas, saldar deudas o mejorar sus negocios locales, lo que revitalizó la economía del pueblo. Sin embargo, lo más destacado fue la solidaridad que surgió entre los vecinos, quienes compartieron el premio con aquellos que no habían podido comprar los décimos.

El te quiero de los niños de San Ildefonso

El Sorteo de la Lotería de Navidad de 2022 dejó un momento lleno de emoción y ternura protagonizado por los niños de San Ildefonso, quienes año tras año dan vida a este tradicional evento. En esta ocasión, tras anunciar el número agraciado con el Gordo, dos de los jóvenes encargados de cantar el premio, Alonso Dávalos y Ángel Durán, protagonizaron un instante que conmovió a los espectadores.

Mientras avanzaban hacia la mesa presidencial para mostrar las bolas ganadoras, uno de ellos, visiblemente emocionado, le dedicó a su compañero con un espontáneo y sincero "te quiero". El gesto, captado por las cámaras, añadió un toque de calidez a un evento marcado habitualmente por la tensión y la expectación de millones de personas.

Entre lágrimas, se dedicaron palabras de cariño mientras cumplían con el protocolo de enseñar las bolas premiadas.

Errores de otros años

Aunque estos premios han dejado historias conmovedoras, también existen episodios de mala suerte en los que, por pequeños descuidos, algunas personas han perdido la oportunidad de reclamar el premio.

Uno de los casos más recordados de mala fortuna en la Lotería de Navidad ocurrió en 2011, cuando un desafortunado error privó a un hombre de un premio millonario. Había guardado su décimo en el bolsillo de unos pantalones y, sin darse cuenta, lo metió en la lavadora. Al conocerse los números ganadores, descubrió con consternación que el décimo estaba completamente dañado e imposible de validar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Un barrio de Sant Boi donde sorteaban décimos entre calvos reparte 7,5 millones con el tercer premio de la Lotería

Los calvos atraen la suerte: la administración creadora del 'Calvos Fest' triunfa en la Lotería de Navidad y reparte 7,5 millones

Décimos de la Lotería de Navidad 2025

Cómo reclamar tu premio de la Lotería de Navidad 2025 si vives en el extranjero

Una mujer comprando décimos de la lotería de Navidad

Cómo cobrar papeletas premiadas de la Lotería de Navidad 2025

Los números más afortunados de la lotería de navidad
Lotería de Navidad

Estos son los momentos más emotivos del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Trabajadores de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo
Lotería de Navidad

Alegría en la administración de la Calle Barquillo, con el segundo premio de la Lotería de Navidad

Décimos de la Lotería
Lotería de Navidad

Estos son los motivos que hacen inválido un décimo de la Lotería de Navidad 2025

En caso de rotura o deterioro, el décimo podría perder su validez. Además, si acudes a recoger el premio más tarde de lo previsto, podrías perderlo.

Dona parte de tu ganancia de la Lotería de Navidad a causas benéficas
Lotería de Navidad 2025

Cómo donar parte de tus ganancias de la Lotería de Navidad 2025 a causas benéficas

¿Has ganado uno de los premios en esta Lotería de Navidad 2025 y te gustaría donar parte del beneficio? Descubre cómo donar parte del dinero a organizaciones benéficas y todo lo necesario para hacerlo de forma segura y efectiva.

Un asistente tras tomar asiento en el Teatro Real

Los mejores memes del sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Imagen del Sorteo de Lotería de Navidad

Un bar de Milagros, una localidad de 400 habitantes, reparte un quinto premio

Los Gemelos de Alicante

'Los Gemelos de Alicante' se disfrazan de los niños de San Ildefonso, pero no consiguen cantar 'El Gordo': "Están un poco verdes"

Publicidad