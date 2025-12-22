Estos son los momentos más emotivos del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Cada 22 de diciembre, el Sorteo de la Lotería de Navidad se convierte en uno de los eventos más esperados del año en España, esparciendo consigo ilusión a las miles de personas que esperan ser las agraciadas en una tradición que tiene ya más de dos siglos de historia. En este 2025, el premio asciende a 2.772 millones de euros, 70 millones más que el año pasado.

Más allá de grandes premios, este sorteo nos proporciona una fuente inagotable de historias de emoción, solidaridad y sorpresa que han dejado una huella imborrable en la memoria de los españoles.

A lo largo de los años, estos momentos han demostrado que el auténtico valor de la Lotería de Navidad no siempre está en el dinero, sino también las historias humanas que genera. A continuación, repasamos algunos de los episodios más conmovedores que han marcado la historia de la Lotería de Navidad.

Momentos emotivos en la Lotería de Navidad

Viajamos a Grañén, un pequeño municipio de Huesca, que es uno de los ejemplos más conmovedores de cómo la Lotería de Navidad puede transformar vidas en tan solo un instante. En 2011, el Gordo cayó íntegramente en esta localidad de apenas 2.000 habitantes, repartiendo más de 700 millones de euros entre todos sus vecinos.

Las imágenes de los vecinos celebrando juntos en las calles, entre abrazos y lágrimas de felicidad, se han convertido en uno de los momentos más recordados de la Lotería de Navidad.

Muchos de los premiados utilizaron el dinero para cubrir necesidades básicas, saldar deudas o mejorar sus negocios locales, lo que revitalizó la economía del pueblo. Sin embargo, lo más destacado fue la solidaridad que surgió entre los vecinos, quienes compartieron el premio con aquellos que no habían podido comprar los décimos.

El te quiero de los niños de San Ildefonso

El Sorteo de la Lotería de Navidad de 2022 dejó un momento lleno de emoción y ternura protagonizado por los niños de San Ildefonso, quienes año tras año dan vida a este tradicional evento. En esta ocasión, tras anunciar el número agraciado con el Gordo, dos de los jóvenes encargados de cantar el premio, Alonso Dávalos y Ángel Durán, protagonizaron un instante que conmovió a los espectadores.

Mientras avanzaban hacia la mesa presidencial para mostrar las bolas ganadoras, uno de ellos, visiblemente emocionado, le dedicó a su compañero con un espontáneo y sincero "te quiero". El gesto, captado por las cámaras, añadió un toque de calidez a un evento marcado habitualmente por la tensión y la expectación de millones de personas.

Entre lágrimas, se dedicaron palabras de cariño mientras cumplían con el protocolo de enseñar las bolas premiadas.

Errores de otros años

Aunque estos premios han dejado historias conmovedoras, también existen episodios de mala suerte en los que, por pequeños descuidos, algunas personas han perdido la oportunidad de reclamar el premio.

Uno de los casos más recordados de mala fortuna en la Lotería de Navidad ocurrió en 2011, cuando un desafortunado error privó a un hombre de un premio millonario. Había guardado su décimo en el bolsillo de unos pantalones y, sin darse cuenta, lo metió en la lavadora. Al conocerse los números ganadores, descubrió con consternación que el décimo estaba completamente dañado e imposible de validar.

