Cómo donar parte de tus ganancias de la Lotería de Navidad 2025 a causas benéficas

Cada 22 de diciembre miles de personas en España sueñan con ganar la Lotería de Navidad, pero si resulta que eres uno de los agraciados este año ¿sabrías que hacer con el premio?. Entre las múltiples opciones que existen para gastar el beneficio, puedes convertir tu suerte en un impulso para causas sociales y donar parte del premio a organizaciones benéficas.

Una parte importante de los ganadores opta por dedicar parte de su suerte a la solidaridad, aportando a causas como la investigación contra el cáncer, la protección de la infancia, la cooperación internacional, o la lucha contra el hambre. Además, las donaciones a ONG o fundaciones declaradas de "interés general" pueden tener ventajas fiscales, ya que en España las donaciones documentadas permiten desgravaciones en la declaración de la renta. Por ello, si te animas a ayudar aquí te explicamos cómo hacerlo bien, con los pasos y precauciones clave.

Claves fiscales y legales de donar

Partimos de la base de que los premios inferiores a 40.000 € por décimo están exentos de impuestos, por lo que los beneficios superiores a dicha cantidad tributan automáticamente un 20 % sobre lo que exceda a esos 40.000 €. Si planeas donar parte de las ganancias, asegúrate de documentarlo por escrito y obtener un certificado de la ONG o fundación receptora, necesario para la deducción fiscal.

Los pasos para donar de forma segura son los siguientes:

Decide el porcentaje o cantidad que quieres donar antes de cobrar el premio (o inmediatamente después), para tener claras tus intenciones.

Elige una ONG o fundación seria, preferiblemente reconocida oficialmente como entidad de interés general, para poder acogerte a las deducciones fiscales.

Solicita un certificado formal de la donación, algo clave para justificarla en tu declaración de la renta.

Haz la transferencia o entrega desde tu cuenta bancaria o mediante documento nominativo, para garantizar la trazabilidad de la donación.

Conserva toda la documentación: certificado de la ONG, justificante bancario o recibo, en caso de que Hacienda o la ONG necesiten acreditarlo.

Precauciones y recomendaciones

Evita usar intermediarios "no oficiales" para gestionar la donación. ya que si la ONG no está reconocida o la donación no queda bien documentada, podrías perder las ventajas fiscales. Además, si compartes el décimo con otras personas, asegúrate de identificar claramente a todos los participantes y sus porcentajes antes del sorteo. Esto evita que Hacienda lo interprete como una donación personal (y por tanto sujeta a impuestos).

Si planeas donar una parte significativa de un premio grande, puede valer la pena asesorarte con un experto fiscal para optimizar la operación.

Ganar la Lotería de Navidad es, para muchos, un sueño. Pero también puede convertirse en una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan. Donar parte del premio no solo contribuye a causas valiosas, sino que también permite beneficiarse de ventajas fiscales. Si lo haces con responsabilidad, puede ser una forma de compartir la emoción y la ilusión en estas fechas tan señaladas.