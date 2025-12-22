Estos son los motivos que hacen inválido un décimo de la Lotería de Navidad 2025

Son muchos los que sueñan cada año con hacerse con los primeros premios de la Lotería de Navidad. Una cita que se ha convertido en toda una tradición que mueve emociones y millones de euros.

Sin embargo, en caso de ser agraciados, hay que tener en cuenta diversas circunstancias que impiden el cobro del premio.

¿El décimo es válido en caso de que esté roto?

La rotura del décimo se trata de uno de los escenarios más comunes y que nos podrían plantear miles de dudas. ¿Qué ocurre si mi décimo se rompe? El artículo 20 de Real Decreto de 22 de mayo de 1981 recoge que "los billetes rotos o deteriorados que ofrezcan duda sobre su validez, así como aquellos que inspiren sospechas de falsificación, serán sometidos a reconocimiento Oficial, y no serán satisfechos sin orden expresa del Jefe del Servicio". En otras palabras, ni los billetes rotos ni falsificados, tienen validez alguna en el sorteo.

Es esencial que el décimo sea identificable, es decir, que se vea el número, la fracción, la serie, el sorteo y otros elementos de seguridad.

En caso de que se le deniegue el pago al portador del décimo, este podrá recurrir al Ministerio de Hacienda en un plazo de un mes "contados desde el día siguiente de la notificación".

Asimismo, es esencial que para su validez sean presentados en la administración de lotería.

El décimo también tiene fecha de caducidad

Cabe recalcar que el boleto adquirido también tiene un plazo de cobro. Tal y como recoge el artículo 22 del Decreto de 24 de junio de 1965, "el derecho al cobro de premios caduca a los tres meses, contados desde el día siguiente al del sorteo a que correspondan. Pasado este plazo, el importe de los premios no reclamados quedará a beneficio del Tesoro". En otras palabras, tu décimo tendrá validez hasta el 23 de marzo de 2026, tres meses después de la celebración de Sorteo Extraordinario de Navidad.

Comprueba si tu número tiene premio con la Caja Mágica de Antena 3 Noticias

En una fecha tan señalada como es el 22 de diciembre, somos muchos los que queremos saber si nuestro décimo tiene premio. No te preocupes, porque desde la web de Antena 3 Noticias hemos traído la Caja Mágica. Para ello, una vez que has accedido a este desde nuestra web, introduces el número con la cantidad jugada y le das a "guardar". Repite este proceso con tus décimos y cuando pulses "comprobar" sabrás al instante si has ganado algún premio.

Recuerda que este año se reparten 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado. Con el Sorteo Extraordinario de Navidad, el 22 de diciembre se convierte en una fecha mágica donde abunda la ilusión y la felicidad compartida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.