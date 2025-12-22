Cómo cobrar papeletas premiadas de la Lotería de Navidad 2025

La Lotería de Navidad se ha convertido en un acontecimiento único donde la ilusión se repartirá en distintos puntos del país. Otro año más, son muchos los que sueñan con los primeros premios del sorteo.

Este año, se reparten 2.772 millones de euros, lo que supone 70 millones más que en 2024. Aunque bien es cierto que tendremos la mirada puesta en los primeros premios, hay quienes optan por ir más allá del clásico décimo y juegan con participaciones.

¿En qué se diferencia un décimo de una participación?

Una papeleta o participación se trata de una fracción de un décimo, es decir, con ello se acredita que su titular ha adquirido el derecho a una parte de un décimo original.

Con ello, el organizador de la papeleta (que puede ser una asociación, un comercio, etc) actúan como intermediario.

¿Cómo se procede al cobro de una papeleta?

Estas no están vinculadas con Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Según Legalitas, el cobro de esta se debe de realizar a través de la entidad, asociación, empresa o particular que la emitió. Por ello, es el depositario quien debe ir a una administración de Loterías o entidad bancaria. Después de ser cobrado, el organizador está obligado a repartir el premio según el porcentaje o la cantidad jugada indicada en la papeleta.

El plazo de reclamación es idéntico a de los décimos: cuenta con tres meses.

Si por el contrario, el responsable se niega o retrasa el pago, el titular de la papeleta puede reclamar civilmente el importe. Hay que señalar que estas papeletas cuentan como documentos válidos que general obligación de pago.

Cabe señalar que los premios superiores a 40.000 euros por décimo tributan un 20% sobre esta cuantía.

Así se cobra un décimo de la Lotería de Navidad

El procedimiento es distinto para quienes jueguen con décimos adquiridos en administraciones de la Lotería de Navidad. Aunque pueda sonar evidente, para cobrar tu premio debes presentar el décimo o resguardo.

Según recoge Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se podrá comenzar cobrar los premios a partir del 22 de diciembre, una vez que se terminen las verificaciones de los números. Asimismo, se pueden cobrar hasta 3 meses después de la celebración del sorteo, es decir, hasta el 23 de marzo de 2026.

Los premios que estén por debajo de los 2.000 euros se pueden cobrar en los puntos de venta de la red comercial de Loterías. En el caso del año 2024, se pudieron cobrar en metálico o en Bizum.

Si el premio es igual o superior a 2.000 euros, se deberá acudir a las entidades financieras autorizadas, que son BBVA y CaixaBank. Recuerda que en este escenario, si compartes décimo con un premio de igual o mayor cuantía a 2.000 euros, debes identificar a todos los participantes.

