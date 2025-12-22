'Los Gemelos de Alicante' se disfrazan de los niños de San Ildefonso, pero no consiguen cantar 'El Gordo': "Están un poco verdes"

Este 22 de diciembre se celebra el Sorteo de Lotería de Navidad y millones de personas esperan con nervios que los niños de San Ildefonso canten el número que llevan en sus décimos.

Este año se han puesto en venta 198 millones de décimos, lo que supone una emisión de 198 series de 100.000 números cada una. En este 2025, Loterías y Apuestas del Estado va a distribuir 2.772 millones de euros, 70 millones más que el año pasado.

Por el momento, ya ha salido 'el Gordo', el segundo premio, el tercer premio, el primer cuarto premio y tres quintos premios. Todos los premios han sido muy aplaudidos por el público del Teatro Real.

El Teatro Real de Madrid ha abierto sus puertas a las 7:00 horas de la mañana

Precisamente, el Teatro Real de Madrid ha abierto sus puertas a las 7:00 horas de la mañana para permitir la entrada a los medios de comunicación que están cubriendo el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, a los niños y niñas de San Ildefonso que cantarán los números de la suerte y al personal que va a intervenir en la celebración del sorteo a partir de las 9.00 horas.

En la tarde del domingo, decenas de personas hacían cola a las puertas del coliseo madrileño, a pesar de las bajas temperaturas de la capital, con mínimas que se han situado en el grado bajo cero a las 6:00 horas de este lunes.

Como cada año, la fila se formaba la víspera del sorteo, encabezada por míticos personajes, fans disfrazados y adornos navideños. Según ha señalado la Policía, pasadas las 7:00 horas de este lunes, unas 500 personas aguardaban su turno para entrar al Teatro y poder ocupar una de las localidades en el patio de butacas.

Los primeros en entrar han sido el 'Papa', el Obispo y la mítica Manoli.

Entre el público, se encuentran 'Los Gemelos de Alicante'. Ambos han acudido a presenciar el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 al Teatro Real y disfrazados de los niños de San Ildefonso.

Los Gemelos de Alicante, desde casa a millones de me gusta

Desde hace un tiempo, Los Gemelos de Alicante llevan colándose en los "para ti" de Instagram y TikTok con vídeos cortos y un tono cercano.

Su marca es simple, pero efectiva: dos hermanos, cámara en vertical y una mezcla de humor con interpretaciones musicales en formato cover.

El perfil de Los Gemelos de Alicante lo encarnan dos hermanos. Se trata de Juan y José, tienen 32 años, crecieron sin padre y se han convertido en un fenómeno viral en redes sociales. Con solo 77 publicaciones, acumulan ya más de 32.000 seguidores en Instagram. Asimismo, su cuenta de TikTok tiene casi 50.000 seguidores y supera el millón de me gusta.

