Lotería de Navidad

Un bar de Milagros, una localidad de 400 habitantes, reparte un quinto premio

El bar solo vende Lotería de Navidad y el Niño pero cada año un número distinto, siempre con la condición de que acabe en 15.

Imagen del Sorteo de Loter&iacute;a de Navidad

Imagen del Sorteo de Lotería de Navidad Europa Press

Alba Gutiérrez
Publicado:

Castilla y León vuelve a colarse este 22 de diciembre en el reparto de la suerte del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad gracias al tercer quinto premio, correspondiente al número 77715, premiado con 60.000 euros por serie.

Según la información oficial del sorteo, Aranda de Duero fue uno de los puntos clave del reparto, al concentrar 60 series completas de este quinto premio, lo que supone 3,6 millones de euros distribuidos en la localidad burgalesa.

Un bar de Milagros vende 600 décimos del quinto premio

El Sorteo de la Lotería de Navidad ha dejado en Milagros, una pequeña localidad burgalesa, un pellizco de 3.600.000 euros, gracias a los 600 décimos vendidos en un bar.

Poco después de las 11:00 horas de la mañana, los niños de San Ildefonso cantaban el 77.715, el tercero de los cuatro quintos premios de este sorteo. Instantes después aparecía la lista de establecimientos que han vendido parte de este número y en esa lista, aparecía ese establecimiento milagreño.

'El Gordo' lleva una lluvia de millones a La Bañeza, Villablino y la Pola de Gordón

Aunque la provincia de Burgos no ha sido la agraciada con 'el Gordo', ese primer premio se ha quedado en Castilla y León. El 79432 ha llevado una lluvia de millones a la provincia de León.

Gran parte de ese número, agraciado con un premio de cuatro millones de euros a la serie, se ha vendido en administraciones de La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón.

Tal y como ha podido detallar el alcalde de La Bañeza, Javier Carreras, se ha emocionado tras conocer que a los vecinos de su ayuntamiento les ha tocado 480 millones del primer premio de la Lotería de Navidad. Carreras ha recordado el cierre de la azucarera de La Bañeza que ha supuesto el despido de más de 100 trabajadores.

Asimismo, esa situación empeoró tras los incendios del pasado mes de agosto en los que La Bañeza tuvo que acoger a miles de personas evacuadas de sus localidades por los incendios.

Cuánto toca a las dos, tres y cuatro últimas cifras de 'El Gordo'

Aunque da mucha rabia, aquellos jugadores que se hayan quedado cerca del premio Gordo podrán rascar un pellizquito ya que, entre los premios de la Lotería, hay varias aproximaciones para el Gordo.

Esto significa que los décimos que coincidan con las dos, tres y últimas cifras de 'El Gordo' también se llevan algo de dinero.

Con la última cifra del premio Gordo, recuperarías el dinero que se haya jugado. Con las dos últimas cifras iguales que el Gordo, te llevarías 100 euros el décimo más los 20 euros de reintegro. Con las tres últimas cifras iguales, 100 euros al décimo. Con números anteriores o posteriores al Gordo, 2.000 euros al décimo.

