Lotería de Navidad

Alegría en la administración de la Calle Barquillo, con el segundo premio de la Lotería de Navidad

Raquel Méndez, trabajadora desde hace catorce años en esta administración madrileña, admite que "no tenía la sensación" de que el 70.048 fuera a resultar premiado en el sorteo de la Lotería de Navidad.

Trabajadores de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo

El 70.048, segundo premio del sorteo de Navidad, vendido íntegramente en Madrid | Efe

Antena 3 Noticias
Publicado:

La administración de la calle Barquillo número 10 ha repartido de forma íntegra las 198 series del 70.048, el segundo premio en el sorteo de laLotería de Navidad 2025, dotado con 1.250.000 euros a la serie, por lo que el poseedor de cada décimo se embolsará 125.000 euros. Una alegría para esta administración madrileña y una sorpresa para Raquel Méndez, una de sus trabajadoras. El 70.048 fue madrugador, salió a las 09:21 horas y las 198 series las ha vendido la administración de la calle Barquillo número 10.

Esta administración también repartió un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Navidad en 2021 así como el primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño en 2024.

Con una sonrisa y con una botella de champán a punto de abrir, Raquel Méndez, ha explicado que, para ella, entregar este premio supone "salir por la puerta grande", ya que tiene en mente su jubilación y es, además, el día de su cumpleaños. En esta línea, ha señalado que, "si bien esperaba el gordo, para ella es "muy importante" haber podido dar este premio que, según ha comentado, ha sido un número que tenían en ventanilla y que se ha ido dando a "muchísima gente del barrio, muchas empresas, organismos y, también, de forma online".

"No tenía la sensación de que iba a tocar. Yo soy también bastante especialita con el número y nunca lo hubiera cogido. Hace dos o tres años salió también uno muy bajito, que son números atípicos. Pero mira, también tocan los feos, no solo los guapos porque siempre vamos al 13, el 7, el 8...", ha confesado Raquel Méndez.

El 70.048 ha sido segundo premio más importante del sorteo de Navidad 2025 y ha sido cantado en la primera tabla por los niños Ángel Abaga y Samanta Fuster.

