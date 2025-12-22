Los calvos atraen la suerte: la administración creadora del 'Calvos Fest' triunfa en la Lotería de Navidad y reparte 7,5 millones

La Lotería de Navidad 2025 ha vuelto a repartir sonrisas por todo el país. En total, el sorteo ha distribuido 2.772 millones de euros en premios y una parte importante de esa alegría se ha quedado en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), donde ha caído gran parte del tercer premio, el número 90.693, y de uno de los cuartos premios, el 25508.

En concreto, se han repartido 7,5 millones de euros correspondientes a 15 series vendidas por la administración del barrio de Marianao, una de las zonas más humildes del municipio. La fortuna, además, se ha quedado prácticamente en casa: 60 décimos fueron a parar al bar El 28, un local muy conocido en el barrio.

Décimos, calvas y superstición

Lo más llamativo de la historia es la forma en la que se repartieron esos décimos. Desde hace ya dos años, la administración mantiene una tradición muy particular: colocar a una persona calva para que los clientes froten el décimo antes de comprarlo, en busca de buena suerte. Algunos, incluso, llegaron a raparse para no quedarse fuera del ritual.

Pero la iniciativa fue un paso más allá el año pasado con la creación del llamado 'Calvos Fest', una propuesta que se celebró el pasado 9 de diciembre por segundo año consecutivo tras el éxito de 2024. La idea es sencilla y tan supersticiosa como divertida: repartir décimos entre personas sin pelo (o dispuestas a perderlo) y animarlas a frotar el número en su propia calva para atraer la fortuna.

Para quienes lo dudaban, la administración llegó a ofrecer los servicios de un "calvo profesional" durante varios días de diciembre, de modo que nadie se quedara sin probar suerte "a pelo descubierto".

Una administración con historial de premios

No es la primera vez que esta administración reparte millones. Fundada en 1987, Gaia Loterías fue la que más dinero repartió en la Lotería de Navidad de 2024 en toda la provincia de Barcelona, con 7,25 millones de euros.

En este 2025, la expendeduría vuelve a destacar: además del tercer premio, ya ha repartido en dos ocasiones la Lotería Nacional y suma varios primeros premios a lo largo de su historia. Y, visto lo ocurrido, en Sant Boi seguro que no descartan que la superstición vuelva a funcionar el próximo año.

