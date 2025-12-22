Cómo reclamar tu premio de la Lotería de Navidad 2025 si vives en el extranjero

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Para gestionar el cobro sin tener que acudir a España, deberá entregar una copia del DNI, autorizar que se realice el cobro a su nombre a través de un poder de representación notarial y un certificado de la titularidad bancaria de su cuenta en España.

Alba Gutiérrez
Publicado:

Durante la jornada de hoy, la Lotería de Navidad ha captado la atención de casi toda España. Algunos han terminado el día como nuevos millonarios o un poco menos pobres, pero la fortuna de los premios cruza a otros países cada año.

Aunque los jugadores suelen ser españoles residentes en el extranjero, son muchos los extranjeros que aprovechan su paso por España en la campaña estival o en el último tramo del año para probar suerte en la lotería nacional más navideña.

A todos estos casos, también habría que añadir la proximidad fronteriza de España con otros países como Francia, Portugal, Andorra, Marruecos o el propio Gibraltar. El cruce de fronteras por motivos laborales o familiares suele ser habitual y de ahí que los décimos viajen en una cantidad destacada fuera del territorio nacional.

Los jugadores que estén fuera de España y sus décimos sean premiados tienen dos opciones legales para cobrar su premio. En el caso de que el premio sea inferior a 2.000 euros, puede cobrarlo en una administración de lotería o en una entidad bancaria.

Si el premio supera los 2.000 euros, tendrá que ingresar el premio en una cuenta bancaria a su nombre dentro de las oficinas que colaboran con Loterías y Apuestas del Estado en España. Entre esas oficinas se encuentran Abanca, BBVA, Sabadell, CaixaBank, Cajamar, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja.

Del mismo modo, es importante recordar que los premios que superen los 40.000 euros tienen una retención del 20% para la Agencia Tributaria que se aplica directamente tras el ingreso del décimo en la cuenta corriente. De este modo, en la declaración del IRPF del ganador del premio en el siguiente año esta parte ya estaría cotizada.

Por otro lado, y con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los bancos no pueden hacer efectivo el pago del premio de la Lotería de Navidad sin conocer la titularidad del agraciado. El premiado está obligado a presentar su DNI o NIE en la entidad bancaria en el momento de ingresar el décimo.

Por otro lado, el plazo para cobrar los premios de Lotería de Navidad 2025 si eres extranjero es el mismo que para los españoles: 3 meses desde la celebración del sorteo, que será el 22 de diciembre de 2025.

El 22 de diciembre, una vez que empiece el sorteo de Lotería de Navidad 2025, se podrán comprobar los décimos premiados en el buscador de décimos de Antena 3 Noticias.

