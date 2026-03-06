Bonoloto
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 06 de marzo de 2026
Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 06 de marzo de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 3.500.000 euros.
En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, viernes 06 de marzo de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 3.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.
Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.
El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
