Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

ONCE

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 06 de marzo de 2026

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 06 de marzo de 2026.

Resultados ONCE hoy: Comprobar n&uacute;mero del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la OnceAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 06 de marzo de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Cuponazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 06 de marzo de 2026 ha agraciado al número X de la serie X. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

Números premiados en el Cuponazo de la ONCE con 100.000 euros:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra cada viernes y reparte hasta 9 millones de euros y 6 premios de 100.000€. Al pagar 2€ más por cada apuesta jugada puedes convertir tu cupón en Cuponazo XXL y ganar 15 millones de euros con 6 premios de 200.000€ cada uno. En el sorteo es necesario seleccionar una combinación que pueda ser ganadora y seleccionar la cantidad de números que quieres jugar. El bote final se transferirá a la combinación ganadora de 5 cifras y el número de la serie, desde el 1 hasta el 135. El sorteo del Cuponazo ofrece la posibilidad de acumular los premios de 1ª y 2ª categoría en el mismo cupón.

El número premiado, también llamado número principal, determina también el ganador de muchos otros premios: 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras, 1.215 premios de 150 euros a las 4 últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros a las 3 últimas cifras, 121.500 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras y por último 1.215.000 premios de 3€ a la última cifra. Este último no sería un premio propiamente dicho, pues sería el reintegro del importe pagado por el cupón (3€).

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 06 de marzo de 2026 es X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del viernes 06 de marzo de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||nuestro canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 06 de marzo de 2026

SORTEOS ONCE

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 06 de marzo de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 06 de marzo de 2026

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo
EUROJACKPOT

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 06 de marzo de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído 119,5 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 5 de marzo de 2026

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 05 de marzo de 2026

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 05 de marzo de 2026 con un bote de euros ha agraciado al número 05, 08, 15, 37, 45 y 48, siendo el número complementario el 7 y el reintegro el 5.

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026
Lotería Nacional

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 05 de marzo de 2026

La Lotería Nacional de hoy, jueves 05 de marzo de 2026, con un primer premio de 300.000 euros a la serie, ha agraciado al número 27.188.

Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del jueves 05 de marzo de 2026

Imagen de resultado de Eurodreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 05 de marzo de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 05 de marzo de 2026 en directo

Publicidad