Lotería del Niño

Descubre dónde tendrías más probabilidades de ganar el premio si compras un décimo

Dónde ha caído más veces el primer premio de la Lotería del Niño

Mara Fernández
Publicado:

La Lotería del Niño es uno de los sorteos tradicionales y más esperados en España. Celebrado cada 6 de enero millones de españoles prueban suerte después del tradicional sorteo de Navidad. El “primer premio”, conocido popularmente como "El Gordo del Niño", reparte habitualmente 200.000 € por décimo (2 millones por serie) y un total del 70 % de la emisión en premios, lo que genera una gran expectación entre los jugadores año tras año.

Aunque la Lotería del Niño es un sorteo de azar en el que cada número tiene la misma probabilidad de ser elegido, hay regiones y municipios donde ha con más frecuencia ese primer premio. Estos datos se calculan a partir de los registros disponibles desde los primeros sorteos oficiales, listando localidades y provincias que han sido agraciadas con el “gordo” a lo largo de más de ocho décadas de historia.

¿Dónde ha caído más veces el premio gordo del Niño?

Según los datos oficiales, Madrid es la ciudad donde más veces ha caído el primer premio del Sorteo de la Lotería del Niño, con 43 ocasiones en las que diferentes administraciones de la capital han vendido el billete ganador desde el inicio del sorteo. Detrás de Madrid, Barcelona ocupa el segundo lugar con 38 premios, seguida por Bilbao (18), Valencia (16) y Sevilla (11).

Otras localidades también han visto varias ocasiones el primer premio: San Sebastián ha sido agraciada en 9 ocasiones y Zaragoza en 7, mientras que lugares como Palma de Mallorca o Zaragoza capital registran también múltiples premios. En contraste, determinadas provincias, como Melilla, Cáceres, Huesca o Guadalajara, no han registrado la caída del primer premio en su territorio hasta ahora, aunque sí en algunas de sus localidades cercanas.

Cuánto dinero se gana con los premios de la Lotería del Niño

El primer premio de la Lotería del Niño 2026 está dotado con 2.000.000 de euros por serie, lo que equivale a 200.000 euros por décimo. Además del primer premio, el sorteo reparte segundos y terceros premios, así como reintegros y aproximaciones que permiten que muchos jugadores se lleven también cantidades significativas:

  • Segundo premio: 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo).
  • Tercer premio: 250.000 euros por serie (25.000 euros por décimo).
  • Reintegros y aproximaciones: montos menores pero numerosos, que permiten que más personas resulten premiadas.
