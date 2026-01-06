Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería del Niño

Mapa de premios de la Lotería del Niño 2026: ¿Dónde han caído los premios del sorteo de hoy 6 de enero?

Descubre qué lugares han sido los más agraciados de España.

Mapa de premios de la Loter&iacute;a del Ni&ntilde;o 2026: &iquest;D&oacute;nde han ca&iacute;do los premios del sorteo de hoy 6 de enero?

Mapa de premios de la Lotería del Niño 2026: ¿Dónde han caído los premios del sorteo de hoy 6 de enero?Antena 3 Noticias

Publicidad

Mara Fernández
Publicado:

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño se celebra hoy a partir de las 12:00 horas, manteniendo la expectación entre miles de jugadores que esperan comprobar si alguno de sus décimos ha resultado premiado. A esta hora, todavía no se conocen las localidades donde han caído los premios.

Como es habitual, el sorteo tiene lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y puede seguirse en directo a través de la página web de Antena 3 Noticias. A medida que avanza la extracción de números, se irán conociendo tanto los premios principales como los secundarios, así como los lugares donde se han vendido los décimos agraciados.

En qué lugares suelen caer más premios históricamente

Aunque aún no se han hecho públicas las administraciones premiadas en esta edición, el Sorteo del Niño suele repartir premios en múltiples puntos del país, especialmente en aquellas ciudades con mayor volumen de venta de décimos, como Madrid o Barcelona. Tradicionalmente, los premios han estado muy repartidos, lo que convierte a este sorteo en uno de los más agradecidos para los jugadores.

Cuánto dinero se reparte en el Sorteo del Niño

El Sorteo del Niño destaca por repartir una elevada cantidad de premios, tanto principales como secundarios. El reparto económico incluye premios mayores, aproximaciones, terminaciones y reintegros, lo que permite que un gran número de décimos resulten agraciados.

Los importes exactos de cada premio y los números ganadores se conocerán a lo largo de la mañana, momento en el que los jugadores podrán comprobar sus décimos de forma oficial.

Por qué el Sorteo del Niño reparte los premios de forma tan repartida

El Sorteo del Niño suele destacar por una mayor dispersión geográfica de los premios en comparación con otros sorteos. Esto se debe, en gran parte, al elevado número de series emitidas y al amplio volumen de ventas en todo el territorio nacional, lo que aumenta las probabilidades de que los décimos premiados se distribuyan entre distintas comunidades y localidades.

En este sentido, uno de los aspectos más valorados por los jugadores es que haya tantos décimos premiados, ya que permite que la suerte llegue a muchos más puntos del país y que un mayor número de participantes obtenga algún premio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Lotería del Niño 2026 en directo: sigue el Sorteo y los resultados de la lotería minuto a minuto y comprueba si tus números están premiados

Lotería del Niño 2026 en directo: sigue el Sorteo y los resultados de la lotería minuto a minuto y comprueba si tus números están premiados

Lotería del Niño 2026 en directo: sigue el Sorteo y los resultados de la lotería minuto a minuto y comprueba si tus números están premiados

Lotería del Niño 2026 en directo: sigue el Sorteo y los resultados de la lotería minuto a minuto y comprueba si tus números están premiados

Premios Lotería del Niño 2026: Extracciones a las 3 últimas cifras

Premios Lotería del Niño 2026: Extracciones a las 3 últimas cifras

Segundo premio de la Lotería del Niño 2026: dónde ha caído y cómo ha estado de repartido
Lotería del Niño

Segundo premio de la Lotería del Niño 2026: dónde ha caído y cómo ha estado de repartido

Extracciones a las 2 últimas cifras de la Loteria del Niño 2026: qué son y cuánto se gana si tienes un número premiado
LOTERÍA DEL NIÑO 2026

Extracciones a las 2 últimas cifras de la Loteria del Niño 2026: qué son y cuánto se gana si tienes un número premiado

Dónde ha caído el primer premio de la Lotería del Niño 2026
Lotería del Niño

Dónde ha caído el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Estamos a la espera de conocer el lugar de España afortunado este año

Lista de todos los premios de la Lotería del Niño 2026 del sorteo de hoy 6 de enero
Lotería del Niño

Lista de todos los premios de la Lotería del Niño 2026 del sorteo de hoy 6 de enero

Conoce la lista de los números premiados en el sorteo de este año

Mapa de premios de la Lotería del Niño 2026: ¿Dónde han caído los premios del sorteo de hoy 6 de enero?

Mapa de premios de la Lotería del Niño 2026: ¿Dónde han caído los premios del sorteo de hoy 6 de enero?

Primer premio de la Lotería del Niño 2026

Primer premio de la Lotería del Niño 2026

Extracciones a las 4 últimas cifras de la Loteria del Niño 2026: qué son y cuánto se gana si tienes un número premiado

Extracciones a las 4 últimas cifras de la Loteria del Niño 2026: qué son y cuánto se gana si tienes un número premiado

Publicidad