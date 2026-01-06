Segundo premio de la Lotería del Niño 2026: dónde ha caído y cómo ha estado de repartido

Estamos a la espera de que se conozca el ganador del Segundo Premio del Sorteo Extraordinario del Niño 2026 celebrado hoy, 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes. Desde Antena 3 Noticias os ofrecemos una herramienta para comprobar la Lotería del Niño 2026.

Este premio reparte una jugosa cantidad de 75.000 euros por cada décimo, una cifra que transforma la vida de los ganadores, quienes, a pesar de no obtener el primer premio, pueden disfrutar de una suma considerable.

Sigue el Sorteo del Niño 2026

Podrás seguir los resultados del Sorteo Extraordinario del Niño 2026, así como toda la actualidad relacionada a través del streaming en la web de Antena 3 Noticias en tiempo real, igual que en nuestro directo. Además, podrás comprobar tus décimos y descubrir si te ha tocado algo con nuestra caja mágica.

¿Se lleva algo Hacienda?

Como el Segundo Premio es superior a 40.000 euros, Hacienda se queda una parte de los 75.000 que reparte. En concreto, un 20%, por lo que se descontarán 7.000 euros, recibiendo el ganador 68.000. Esta cantidad sigue siendo una buena suma que muchos esperan con el objetivo de pagar deudas, mejorar la calidad de vida de las familias, o iniciar nuevos proyectos, ya que el dinero obtenido puede abrir un abanico de oportunidades para los agraciados.

Para aquellos que no tienen la suerte de ganar, la Lotería del Niño 2026 siempre será un recordatorio de que la suerte puede estar a la vuelta de la esquina. Y es que, aunque el número premiado no coincida con el jugado, el espíritu del sorteo sigue presente tanto en la ilusión de aquellos que sí han sido agraciados, como en los sueños de aquellos que aún esperan su momento.

