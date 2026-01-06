Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tercer premio de la Lotería del Niño 2026 dónde ha caído y cómo ha estado de repartido

Descubre aquí cual ha sido el número agraciado con el tercer Premio del Sorteo Extraordinario del Niño 2026.

Daniel Caballero
Publicado:

Estamos a la espera de que se conozca el ganador del Tercer Premio del Sorteo Extraordinario del Niño 2026 celebrado hoy, 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes. Este premio reparte una jugosa cantidad de 75.000 euros por cada décimo, una cifra que transforma la vida de los ganadores, quienes, a pesar de no obtener el primer premio, pueden disfrutar de una suma considerable.

Sigue el Sorteo del Niño 2026

Podrás seguir los resultados del Sorteo Extraordinario del Niño 2026, así como toda la actualidad relacionada a través del streaming en la web de Antena 3 Noticias a tiempo real, igual que en nuestro directo. Además, podrás comprobar tus décimos y descubrir si te ha tocado algo con nuestra caja mágica.

Exento de tributación

Una de las cosas más atractivas de este Tercer Premio de la Lotería del Niño es que está exento de tributación, dado que no supera los 40.000 euros, cifra donde se comienza a gravar un 20% del monto total. Este tercer premio reparte un total de 250.000 euros por serie, lo que se traduce a 25.000 euros por décimo.

Las terminaciones también premian

Si no tienes el número premiado, tranquilo, aún puedes llevarte un 'pellizquito'. Al igual que ocurre con el primer y segundo premio, este también reparte fortuna, aunque en menor medidas, por las terminaciones y aproximaciones:

  • 2 premios de 960 euros cada décimo a las aproximaciones
  • 99 premios de 100 euros cada décimo a las tres últimas cifras
  • 999 premios de 100 euros cada décimo a las dos últimas cifras

