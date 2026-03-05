Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 05 de marzo de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 05 de marzo de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de euros.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la La Primitiva ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado. En caso de querer jugar en el sorteo de La Primitiva, se debe apostar a un número de seis cifras. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

