Estamos a la espera de conocer el Primer premio de la Lotería del Niño 2026.

Mara Fernández
Publicado:

El Sorteo de la Lotería del Niño 2026 se celebra hoy a partir de las 12:00 horas, con miles de personas pendientes de conocer si la suerte vuelve a sonreírles en este arranque de año. A esta hora, aún se espera que salga el primer premio, el más codiciado del sorteo, que repartirá una importante suma de dinero entre los afortunados.

El sorteo, que se celebra en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, se desarrolla mediante el sistema de bombos múltiples y puede seguirse en directo a través de la página web de Antena 3 Noticias.

¿Cuánto dinero se lleva el primer premio de la Lotería del Niño?

El primer premio de la Lotería del Niño 2026 está dotado con 2.000.000 de euros a la serie, lo que supone 200.000 euros por décimo. Se trata de uno de los premios más atractivos del calendario de loterías en España, solo por detrás del Gordo de Navidad. Pero además del primer premio, el sorteo reparte numerosos premios secundarios, reintegros y aproximaciones.

Por el momento, el número del primer premio aún no ha sido anunciado.

¿Cuánto dinero se lleva Hacienda?

Aunque ganar el primer premio de la Lotería del Niño 2026 puede parecer un gran golpe de suerte, hay que tener en cuenta la fiscalidad aplicable en España. Los premios de la Lotería del Niño superiores a 40.000 € tributan un 20 % de retención sobre la cantidad que exceda ese umbral. Por tanto, de los 200.000 € brutos que recibe un décimo ganador del primer premio, Hacienda retiene alrededor de 32.000 €, por lo que el ganador se lleva netos aproximadamente 168.000 € después de impuestos.

Este tratamiento fiscal se aplica de forma automática en el momento de cobro, por lo que los ganadores no necesitan hacer gestiones adicionales con Hacienda ni declarar ese ingreso posteriormente en la declaración de la renta. De esta forma, la Lotería del Niño combina un premio sustancial con un proceso de cobro simplificado para los afortunados que consigan el número ganador en este sorteo del Día de Reyes.

