Lista de todos los premios de la Lotería del Niño 2026 del sorteo de hoy 6 de enero

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 se celebra hoy, 6 de enero, a partir de las 12:00 horas, y miles de personas están pendientes de comprobar si alguno de sus décimos resulta premiado. A esta hora, aún no se conocen los números ganadores, ya que el sorteo todavía no ha comenzado y los resultados se irán publicando conforme avance la extracción de bolas.

El sorteo tiene lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y podrá seguirse en directo a través de la página web de Antena 3 Noticias. Mientras tanto, los jugadores consultan la lista de premios del Sorteo del Niño, que incluye grandes premios, aproximaciones, terminaciones y reintegros, lo que convierte a este sorteo en uno de los que más dinero reparte y en el que más décimos resultan agraciados.

Cuánto dinero puedo ganar si me toca el premio gordo

El premio gordo de la Lotería del Niño 2026 es el más esperado del sorteo y el que mayor cuantía económica reparte. Aunque todavía no se ha anunciado el número ganador, este primer premio está diseñado para repartir una importante suma de dinero entre las series y décimos agraciados.

Una vez se conozca el número premiado, se actualizará esta información con la cantidad exacta que corresponde a cada décimo ganador.

Qué posibilidades hay de ganar un premio en la Lotería del Niño

El Sorteo del Niño se caracteriza por ofrecer más opciones de resultar premiado que otros sorteos extraordinarios. Además de los premios principales, incluye numerosos premios secundarios, aproximaciones, terminaciones y reintegros, lo que incrementa las probabilidades de obtener al menos una parte del dinero jugado.

Por este motivo, muchos jugadores consideran el Sorteo del Niño como una segunda oportunidad tras la Lotería de Navidad y uno de los sorteos más agradecidos del año.

