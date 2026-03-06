Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 06 de marzo de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes 06 de marzo de 2026con un bote de 10.000.000 euros. Consulta la combinación de números y soles ganadora en el sorteos de hoy.

El sorteo del Eurojackpot, administrado por la ONCE, se juega los viernes y puedes ganar hasta un mínimo de 10 millones de euros en el bote. En el Eurojackpot se puede ganar hasta 90 millones de euros como bote final de la primera categoría, gracias a la acumulación de sorteos. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios.

Cada cupón del Eurojackpot tiene un precio 2 euros, con el que podrás realizar una apuesta sencilla o múltiple. Para la apuesta sencilla debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Puedes realizar hasta cinco apuestas en el mismo cupón del Eurojackpot, teniendo un coste por apuesta. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

