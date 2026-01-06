Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería del Niño

Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026: Comprueba tus décimos guardados del sorteo de hoy 6 de enero y descubre si están premiados

Ya tienes disponible la Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026 de Antena 3 Noticias. Descubre si tus números han sido premiados en la Lotería del Niño 2026 celebrado hoy martes 6 de enero.

Caja M&aacute;gica de la Loter&iacute;a del Ni&ntilde;o 2026

La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026: guarda tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiadosAntena 3 Noticias

Lotería de El Niño

6 ENE
Esta información suministrada por SELAE es provisional y podría estar sujeta a errores. Para la asignación de premios solo será válido el contenido del Sistema Informático Central de SELAE.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Si no fuiste uno de los afortunados de la Lotería de Navidad 2025, hoy 6 de enero tienes una nueva oportunidad con la Lotería del Niño 2026

Descubre si la Lotería del Niño 2026 te ha dejado algún décimo premiado en nuestra Caja Mágica.

En antena 3 Noticias podrás seguir el Sorteo de la Lotería del Niño 2026 en directo, para no perderte ninguno de los grandes premios que se repartirán. Con la Caja Mágica en cuanto algún décimo resulte ganador, serás el primero en saberlo. ¡No olvides comprobar tus números guardados!

Cómo funciona La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026

Estos son todos los pasos:

  • 1. Escribe el número de tu décimo de la Lotería del Niño 2025
  • 2. Haz click en botón 'GUARDAR'
  • 3. Repite estos pasos con cada uno de los décimos que quieras guardar en la Caja Mágica
  • 4. Hoy 6 de enero, el día del sorteo del Niño, solo tendrás que dar al botón 'COMPROBAR' y rápidamente sabrás si tus décimos están o no premiados.

Recuerda que este sorteo es un poco diferente al de la Lotería de Navidad. Comienza a las 12:00 horas y por cada premio se extraen 5 bolas que corresponden a cada cifra del premio (decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades).

Premios Lotería del Niño 2026

Estos son principales premios que reparte la Lotería del Niño 2026:

  • Primer Premio: 200.000 euros al décimo
  • Segundo Premio: 75.000 euros al décimo
  • Tercer Premio: 25.000 al décimo

Sin embargo, hay muchos más. A estos grandes premios, se les añaden las aproximaciones, centenas y terminaciones, así como premios de reintegro, que otorgan 20 euros por tener la última cifra coincidente. ¡No se te olvide comprobar todos tus números!

