Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026: Comprueba tus décimos guardados del sorteo de hoy 6 de enero y descubre si están premiados

Si no fuiste uno de los afortunados de la Lotería de Navidad 2025, hoy 6 de enero tienes una nueva oportunidad con la Lotería del Niño 2026

Descubre si la Lotería del Niño 2026 te ha dejado algún décimo premiado en nuestra Caja Mágica.

En antena 3 Noticias podrás seguir el Sorteo de la Lotería del Niño 2026 en directo, para no perderte ninguno de los grandes premios que se repartirán. Con la Caja Mágica en cuanto algún décimo resulte ganador, serás el primero en saberlo. ¡No olvides comprobar tus números guardados!

Cómo funciona La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026

Estos son todos los pasos:

1. Escribe el número de tu décimo de la Lotería del Niño 2025

2. Haz click en botón 'GUARDAR'

3. Repite estos pasos con cada uno de los décimos que quieras guardar en la Caja Mágica

4. Hoy 6 de enero, el día del sorteo del Niño, solo tendrás que dar al botón 'COMPROBAR' y rápidamente sabrás si tus décimos están o no premiados.

Recuerda que este sorteo es un poco diferente al de la Lotería de Navidad. Comienza a las 12:00 horas y por cada premio se extraen 5 bolas que corresponden a cada cifra del premio (decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades).

Premios Lotería del Niño 2026

Estos son principales premios que reparte la Lotería del Niño 2026:

Primer Premio: 200.000 euros al décimo

Segundo Premio: 75.000 euros al décimo

Tercer Premio: 25.000 al décimo

Sin embargo, hay muchos más. A estos grandes premios, se les añaden las aproximaciones, centenas y terminaciones, así como premios de reintegro, que otorgan 20 euros por tener la última cifra coincidente. ¡No se te olvide comprobar todos tus números!

