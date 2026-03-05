Dónde han caído 119,5 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 5 de marzo de 2026

Este jueves 5 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva celebrado hoy jueves la combinación ganadora corresponde a los números: 05 08 15 37 45 48. Número complementario: 7 y el reintegro ha sido el 5. Joker: 2 685 099

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 110.000.000,00 de euros, siendo este el mayor BOTE de la historia de La Primitiva.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 340 de MADRID, situada en Bolívar, 5 y en la Nº 143 de MADRID, situada en Cartagena, 124.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 01 11 14 22 41 43. El complementario 18 y el reintegro 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.500.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 21.815 de PUERTO REAL (Cádiz), situado en Concepción, 61; en el nº 45.765 de LEÓN, situado en Cartagena, 1; y en la Administración de Loterías nº 15 de SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), situada en Aerop. Lavacolla, Ctra. Lavacolla, s/n.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves día 5 de marzo de 2026, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 06 18 22 32 37 38 Sueño: 4

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 5 de marzo de 2026 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 27188. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 34703. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 3 8 y 9.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 5 de marzo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 6 de marzo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

