Loterías y Apuestas del Estado

Dónde ha caído el bote de 2,4 millones de euros de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026

Este miércoles 5 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 4 de marzo de 2026.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 16, 19, 22, 25, 29 y 47, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 0. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 2.400.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 3.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 30.790 de AMES (A Coruña), situado en Rosalía de Castro, 38.–Milladoi.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 04 de marzo de 2026 es el 09684. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 041 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 04 de marzo de 2026 es 03, 05, 06, 11, 14, 23, 34, 38, 39, 41, 47, 48, 49, 51, 54, 60, 61, 67, 75, 80.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 4 de marzo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 5 de marzo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Dónde ha caído el bote de 2,4 millones de euros de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026

