Los líderes políticos valoran 30 años después el 23F

El ex presidente Felipe González cree que todavía quedan cosas por aclarar pero pone en valor el papel del Rey. También hace un balance positivo uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca. Manuel Fraga destaca que la mayoría no falló y el entonces Secretario General del Partido Comunista, Santiago Carrilllo, dice que mejor que no hubiera sucedido pero que ya que pasó ha servido por lo menos para que hoy tengamos un régimen democrático. Después del almuerzo 140 de los 350 diputados que vivieron aquel día en el Congreso vuelven por un día a ocupar sus escaños.