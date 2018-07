Gebriwet sorprende al favorito Mehdin en el esprint y la etíope Dibaba no defrauda

El etíope Gebriwet Hagos sorprendió en un apretado esprint al favorito, el eritreo Teklemariam Mehdin, en la San Silvestre Vallecana, que en categoría femenina respondió al pronóstico con la victoria de la etíope Tirunesh Dibaba.



Marta Domínguez, tres veces ganadora de la prueba, obtuvo el cuarto puesto. "La marca me deja muy satisfecha. He salido reservona pero me he encontrado bien en los cambios de ritmo", declaró la atleta palentina, que bajó de los 33 minutos.



La 47 edición de la prueba madrileña puso en las calles de Madrid a 38.000 corredores para recorrer 10 kilómetros entre los estadios del Real Madrid y del Rayo.



Mehdin, de 22 años, el mayor talento joven del atletismo eritreo, hacía su debut invernal (por lesión y problemas de visado no corría desde julio pasado) y se dejó llevar por un excesivo afán de victoria que le pasó factura en el esprint. Llegó a Madrid hace sólo tres días para entrenarse a las órdenes de Jerónimo Bravo. Quería ganar y se puso a tirar desde la salida. A media carrera se había quedado solo con el marroquí Youness Ait Haidi y Gebriwet Hagos.



Por detrás, el español Ayad Lamdassem, que venía de obtener en Velenje (Eslovenia) su segunda medalla de plata consecutiva en el Europeo de cross y de ser igualmente segundo en Venta de Baños, se recuperó para integrarse en un trío con Mehdin y Hagos que se jugó la victoria en el último kilómetro.



A poco más de dos meses de su debut en el maratón, el 4 de marzo en Otsu (Japón), Lamdassem no tuvo fuerzas para presentar batalla a los dos africanos. Hubo de conformarse con el tercer puesto. Cuando Mehdin se creía ganador, surgió el etíope para arrebatarle el triunfo bajo la pancarta de meta con un tiempo de 27:57.



La etíope Tirunesh Dibaba, campeona olímpica de 5.000 y 10.000, que regresaba a la competición después de año y medio de inactividad por lesiones (no competía desde el 13 de agosto del 2010), y también hubo de trabajar de firme para batir a su compatriota Gelete Burka en el esprint.



El atletismo español sigue sin conocer la victoria en la carrera vallecana masculina desde que Chema Martínez se impuso en 2003, y en la femenina desde 2008, cuando Marta Domínguez obtuvo el tercero de sus triunfos.