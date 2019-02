José Bretón, 'El Chicle o Ana Julia Quezada, ¿se pueden reinsertar a los asesinos más crueles?

José Bretón, mató a sus dos hijos

Antonio Moreno, juez de Vigilancia Penitenciaria cuenta que habló una vez con Bretón, y que "le he visto físicamente dos veces. No creo que haya nadie que realmente sepa lo que hay dentro de esa cabeza. Un delincuente normal, no es".

Alberto Martín, abogado, dice que Bretón "no es reinsertable. Yo creo que si hay una persona que puede estar preocupada y con miedo y con pánico a que esta persona salga en libertad es su mujer”.

Enrique Abuín, 'El Chicle', presunto asesino de Diana Quer

Francisco Llamazares de Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones considera que "habrá que esperar una vez condenado y en qué circunstancias no solo la condena impuesta sino todo el tiempo que ha permanecido prisión a ver cómo ha sido su comportamiento".

Victoria Trabazo, psicóloga forense dice que "primero tendría que reconocer los hechos. Si reconoce los hechos hay terapias que pueden trabajar todo lo que son conductas agresivas que conlleven una violación".

Ana Julia Quezada, presunta asesina de Gabriel Cruz.

Juan Carlos Quer dice que "una persona que es capaz de atentar contra la vida de una niño que sentimientos, que valores, que cualidades humanas puede tener esta … este ser inhumano".

José Ramón López, funcionario de prisiones de ACAIP dice que "es difícil, no sabemos si es una celosa patológica o una psicópata, es complicado. No sabría si es reinsertable. Ahora, yo creo que nadie dejaría a sus hijos con Ana julia".

Patrick Nogueira, sesinó a cuatro familiares.

Manuel Avilés, ex director de Centros Penitenciarios dice que "el asesino de Pioz muy difícilmente sé reinsertará porque yo entiendo que con esa conducta criminal hay una psicopatía de base. No tiene tratamiento el ser psicópata. Hay una presión social que va a persistir en el tiempo y lo va a perseguir a lo largo de su existencia”.

Rocío Gómez, psicóloga de Juzgado de Vigilancia Penitenciaria piensa que "sería reinsertable si utilizamos todos los medios de programa de tratamiento necesarios, tanto desde el punto de vista individualizado como desde el punto de vista grupal".

