Serafín Castro, excomisario de la UDEV, cree que se precipitaron las detenciones en el caso Marta del Castillo

Tres semanas después de la desaparición, Miguel Carcaño fue detenido tras encontrarse restos de sangre de Marta del Castillo en su cazadora. En opinión de Castro “se precipitaron las cosas. Soy partidario de no precipitar las detenciones porque pueden perderse datos. Al ser un tema tan mediático ya no intervienen sólo los investigadores, sino otros escalones que son los que mandan, y es lo que pasó”.

Miguel Carcaño involucró a 'El Cuco' y a Samuel porque, según él, ellos se deshicieron del cuerpo. La Policía también detuvo a Francisco Javier Delgado, hermano mayor de Carcaño, y a la novia de éste, María García Mendaro como presuntos encubridores. Finalmente sólo se condenó a Carcaño y a 'El Cuco'. El resto fue absuelto.

Miguel Carcaño dio hasta siete versiones distintas. Diez años después no se ha encontrado el cadáver de Marta del Castillo: “Carcaño no lo dice porque creo que no sabe realmente dónde está”, asegura Serafín Castro.

Para la Policía es uno de los casos más complejos a los que se ha enfrentado, “una espina que espero algún día podamos arrancarnos” para que la familia pueda cerrar el duelo.