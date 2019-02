Un taxista sobre la vestimenta de los conductores VTC: "No vamos con traje ni corbata pero ninguno de nosotros va en tanga de leopardo"

El conflicto entre los taxistas y los conductores VTC nos tienen en vilo cada ciertos meses. Ya lo vivimos hace algo más de un mes con la huelga de taxis en Madrid y Barcelona.

En Barcelona, Cabify y Uber pusieron fin a sus servicios el 1 de febrero. En Madrid, la huelga de taxistas duró 16 días, y volvieron a la normalidad tras la negativa de la Comunidad de Madrid a regular los VTC.

¿Te fías más de quien lleva traje? Estar o no uniformado, esa es la cuestión

Alfonso, conductor de VTC: "La gente que tengo el gusto de conducir, aprecia la inmediatez del servicio, aprecia la limpieza, que tienen los vehículos, que estos son muy nuevos, están bien cuidados y la mayoría valora la amabilidad de los conductores".

Óscar, taxista de Barcelona: "No vamos con traje y corbata pero mira como está el taxi y yo voy con camisa, como uno tiene que ir y vamos todos los compañeros, ninguno va en tanga de leopardo a hacer su trabajo".

La tecnología es la culpable

Alfonso, conductor de VTC: "El uso de la tecnología que es el detonante del uso de un servicio como este, la facilidad de pedirlo a través del teléfono móvil".

Óscar, taxista de Barcelona "Nosotros también nos estamos modernizando, mira antes teníamos aquí una emisora y ahora estamos todos geolocalizados para se puede pedir un taxi tocando una tecla, que no nos modernizamos, ¿que se refieren a la botella del agua? , eso no tiene nada que ver con la revolución tecnológica".

¿Están explotados los conductores?

Alfonso, conductor de VTC: "En mis otras etapas laborales he dedicado esas y más horas y había que hacerlo y nadie hablaba de esclavitud ni explotación, en absoluto".

Óscar, taxista en Barcelona: "Los conductores de Uber y Cabify cobran 800 euros por 12 horas, la esclavitud en siglo XXI".

La batalla por las tarifas

Óscar, taxista en Barcelona: "El concierto de Beyoncé es una carrera que nosotros cobrábamos 9.15 euros, ellos a 35 euros, porque son tarifas dinámicas y baja el precio en función de la demanda y tenemos aquí como ves las tarifas de 2019 y por eso somos un servicio público".

Alfonso, conductor de VTC: "Hay ocasiones en que un trayecto con Cabify es más barato que un taxi, hay otras ocasiones en que no es más barato tal vez por alta demanda, no me cansaré de repetirlo, libre elección".

