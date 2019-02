¿Qué piensa la Iglesia sobre la prisión permanente revisable?

Los sacerdotes siguen siendo una figura clave en las cárceles al ser en muchos casos personas en quien los presos confían. Florencio es uno de los 150 curas que recorren las cárceles de nuestro país.

Él está en contra de la prisión permanente revisable. Una condena sin futuro es una tortura, esto son palabras del Papa Francisco que asume como propia, aunque reconoce que "no toda la Iglesia piensa como yo". Asegura que con ese tipo de condenas es imposible llevar la esperanza a los internos: "Cuando entramos en prisión pues vemos la persona, el delito queda fuera".

Para ellos, los presos son como cualquier otra persona: "Esa relación normal no significa que aprobemos lo que han hecho. Yo condeno Yo, a veces, a algunos presos, si sale en la conversación, decir pues no, tú has lesionado, o has dejado a una familia hundida."

Para Florencio, todos son reinsertables y trabaja para ello cada día: "para que puedan normalizar su vida para que puedan volver a la sociedad".

