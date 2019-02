Los padres de Mari Luz Cortés, de Marta del Castillo o Diana Quer, continúan la lucha por la prisión permanente revisable

Llevan décadas luchando para que los asesinos de sus hijos no salgan a la calle. Juan José Cortés fue el primero en movilizarse. Su hija de cinco años murió asesinada por un pederasta reincidente en enero de 2008. Pedía la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de edad.

Con el tiempo, a la campaña se unieron más padres como Antonio del Castillo, padre de Marta o Ruth Ortiz, la madre de los pequeños asesinados por su padre, José Bretón.

El Partido Popular hace suya la petición y anuncia en 2012 "una nueva pena que es la prisión permanente revisable". La ley es aprobada en 2015 y establece un mínimo de 25 años de cárcel que pueden aumentar si el condenado no se rehabilita. Pero los partidos de la oposición consideran que se trata de una cadena perpetua y recurren al Constitucional.

El gobierno mantiene "congelada" la derogación solicitada por la mayoría del congreso en 2017, a iniciativa del PNV.

Los padres, ahora, recogen firmas para que no se haga efectiva la derogación de la ley: Juan Carlos Quer, el padre de Diana, ha sido uno de los grandes impulsores de esta iniciativa. Llevan ya casi tres millones de firmas: "Nosotros solo buscamos que se cumpla que las personas que tras este tipo de crímenes no se ha recuperado, que se garantice que no vuelvan a la sociedad".

