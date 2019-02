Los nuevos vehículos de movilidad personal luchan por hacerse un hueco en el asfalto

A sus 62 años, Fernando Nárvaez se desplaza a diario por Madrid en su monociclo eléctrico. Fue de los primeros en usarlo: "A mí me ha parado la Guardia Civil, hace tres o cuatro años y me decían queremos saber qué es eso que lleva usted entre las piernas. Se quedaban atónitos", recuerda.

Esta rueda a motor puede llegar a alcanzar 40 kilómetros por hora, aunque él se mueve con prudencia: "Prioridad con el peatón absolutamente. Llevo cinco años montando en un aparato de estos yendo por todo Madrid y nunca he tenido un toque con nadie".

Con la nueva ordenanza de movilidad de Madrid solo puede rodar por el carril bici o calles limitadas a 30: "Es difícil convencer al señor del coche de que no es el dueño de la carretera".

Juan Jiménez vendió la moto y se pasó al patinete eléctrico. Asegura que no es una moda pasajera y para él todo son ventajas: "No contamina, no genera atascos, ni ruidos, es mucho más económico de comprar y de mantener".

