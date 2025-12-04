Bad Bunny domina España y el mundo: así queda el mapa musical de Spotify en 2025

Spotify Wrapped 2025 vuelve a poner nombre y apellido al artista que ha marcado el pulso musical del año: Bad Bunny. El puertorriqueño no solo ha recuperado el trono mundial con su álbum Debí tirar más fotos (arrebatándoselo a Taylor Swift apenas un año después) , sino que también reina sin discusión en España, donde encabeza la lista de los artistas más escuchados con casi 20.000 millones de reproducciones.

La sorpresa, sin embargo, llega en el segundo puesto: Quevedo. El canario, que inició su carrera profesional en 2020, consolida su escalada imparable. Su salto al estrellato comenzó con el remix “Cayó la noche”, un tema que lo catapultó al reconocimiento internacional. En 2025 ha brillado con un lanzamiento propio y con el efecto prolongado de Buenas noches, el álbum que publicó a finales del año pasado y que continúa sumando adeptos.

Una lista marcada por el ritmo latino

Tras los dos primeros puestos, el género urbano y latino continúa dominando el top español. Myke Towers, con 35,9 millones de oyentes mensuales, y el sevillano JC Reyes, con 11,8 millones, se sitúan en tercera y cuarta posición. Ambos artistas han encontrado un público especialmente fiel tanto en España como en Latinoamérica, donde sus temas acumulan cifras millonarias.

El ranking sigue con Beéle, Anuel AA, Rauw Alejandro, Mora y Dei V, completando los nueve nombres que más han sonado este año en el país. Una lista donde los hombres vuelven a ser mayoría absoluta. Para sorpresa de algunos, Rosalía sale del top 10, tanto en España como a nivel mundial respecto al año pasado. En 2024 fue la artista más escuchada en España y la tercera española con más reproducciones en el mundo, este año su disco LUX, no ha tenido tiempo de colarse el Wrapped pero todo apunta a que sí lo hará en 2026.

Otro gran artista que bate records es Rels B, que aunque no entra en los 10 más escuchados de España, el mallorquín es el español más escuchado en el extranjero por segundo año consecutivo.

Karol G rompe el techo y entra en el top 10

En medio del dominio masculino, destaca una mujer que logra abrirse paso entre los gigantes del streaming: Karol G, quien cierra el top 10 de artistas más escuchados en España. La colombiana, una de las voces más influyentes del panorama latino, ha mantenido su magnetismo con temas como Si Antes Te Hubiera Conocido, Verano Rosa o Coleccionando Heridas, piezas clave de su último álbum, "Tropicoqueta", que ha resonado con fuerza entre el público español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.