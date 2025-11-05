Alicia López de Ocáriz, presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados: "Se habla en las familias de cómo gestionar los cuidados, pero poco en el debate público"

En un momento en que el envejecimiento de la población plantea nuevos retos, dar visibilidad a quienes acompañan y atienden a sus mayores en el propio entorno familiar se ha convertido en un reto social ineludible. Hablar de cuidados es, en definitiva, hablar de cómo queremos vivir como sociedad. Y este es el tema que ha centrado la nueva edición del debate digital de Antena 3 Noticias '¿Lo Hablamos?'.

Un debate necesario

"Se habla en las familias de cómo gestionar los cuidados pero poco en el debate público, se habla poco del reto social que tenemos", explica la doctora Alicia López de Ocáriz, presidenta del Observatorio de los Cuidados. Su reflexión pone el foco en una realidad que atraviesan muchos hogares españoles, pero que rara vez ocupa espacio en la conversación social.

El objetivo de este primer estudio, realizado por el Observatorio Cinfa de los Cuidados y avalado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, subraya López de Ocáriz, es precisamente dar visibilidad a esta tarea silenciosa: "El objetivo de este primer observatorio es reconocer el trabajo y la labor que están haciendo, una labor invisible, y ayudar a pensar qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Ponerlo en la mesa del debate público es importante y también nosotros, desde Cinfa, aparte de reconocer y visibilizar las personas que cuidan de sus personas mayores, hemos puesto en marcha algunas iniciativas de apoyo".

Tal y como indica el Observatorio, más de la mitad de las personas cuidadoras (58,2%) consideran su papel una muestra de afecto y una elección personal (53,9%). Para cuatro de cada diez (42%), cuidar constituye una obligación personal o familiar; para tres de cada diez (32,1%), este rol dignifica como persona y el 16% considera que su economía le impide plantearse otra opción. Por último, una de cada diez (10,7%) personas encuestadas lo vive como una obligación social y el 8,7%, como una carga

Cuidar: una experiencia común y compartida

La psicóloga Rebeca Cáceres recuerda que el cuidado no es solo una necesidad, sino una parte "intrínseca de la vida". "Este colectivo forma parte de lo que algún día seremos todos. El cuidado es algo intrínseco en la vida: en realidad durante toda la vida y en todas nuestras relaciones está presente el cuidado", afirma.

Su reflexión nos invita a mirar los cuidados desde una perspectiva de reciprocidad y continuidad: todos hemos sido cuidados cuando éramos pequeños y, probablemente, todos acabaremos cuidando a alguien o siendo cuidados de nuevo ya en nuestra vejez.

Romper el tabú de cuidar a los padres

La psicóloga también habla del tabú que todavía existe en torno a cuidar a los mayores dentro del entorno familiar. "Se normaliza mucho cuidar a los hijos e hijas pero no tanto cuidar a los padres. Sin embargo es una situación muy común y cuando alguien habla de eso, la gente contesta 'a mí también me pasa'. Tenemos que ir acabando con esa especie de tabú".

Normalizar el cuidado como una parte más de la vida —y no como una carga o un sacrificio— es fundamental. Hacer visible el valor de las personas cuidadoras, reconocer su esfuerzo y dotarlas de recursos es un paso importante para avanzar en ese camino.