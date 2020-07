Zapatero vería "útil" un gran pacto económico pero no lo cree posible

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirma que sería "útil" y que le hubiese gustado "un gran pacto económico y social" entre los partidos políticos y los agentes sociales para salir de la crisis, pero ha añadido que "es difícil por razones políticas" un acuerdo de ese tipo porque dejaría al PP con un "espacio de oposición muy reducido".

En una entrevista recogida, Zapatero no ha querido culpar expresamente al presidente del PP, Mariano Rajoy, de esa falta de acuerdo -"creo que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad", ha dicho- pero le ha reprochado que no haya presentado propuestas a la hora de negociar las reformas porque en tal caso "su espacio de oposición se reduce muchísimo y Rajoy esta es la legislatura que tiene".

Así, a falta de un gran acuerdo ha señalado que PSOE y PP están "trabajando de manera útil y práctica" negociando, por ejemplo, la reforma del sistema financiero y de las cajas ahorro, para la que ha considerado "imprescindible" contar con la voluntad del PP. También, ha dicho, hay un acuerdo "tácito" sobre la reducción de déficit, puesto que todas las comunidades gobernadas por el PP han aceptado los objetivos.

Rajoy está en el "burladero"

No obstante, le ha afeado también a Rajoy que no apoyase la reforma laboral en el Congreso y, sobre todo, que no hiciese aportaciones después de pedir insistentemente esta reforma. Para Zapatero, Rajoy tiene "fácil diálogo" pero "a la hora de la verdad se fue al burladero" en lugar de "remangarse" y dejar clara, por ejemplo, su opinión sobre la reforma de las pensiones.



Con todo, en otro momento de la entrevista ha asegurado tener "buena relación" con el líder de la oposición y hablar con él más de lo que llega a la opinión pública. El jefe del Ejecutivo respondía a una pregunta sobre su carácter y estaba asegurando que es competidor pero no es rencoroso y ha puesto como ejemplo su relación con Rajoy.

No desvela su futuro

Sin embargo, no ha dado pistas de si será él el candidato del PSOE en 2012 -a la pregunta de si se presentará si es lo mejor para su partido-, sino que se ha limitado a recordar que tomará la decisión "en función de convicciones, no de circunstancias" y que lo anunciará "cuando sea oportuno". Además, ha insistido en que está dispuesto a ejercer su responsabilidad "hasta el final" -ha reiterado su "me cueste lo que me cueste".

Eso sí, ha recordado que siempre ha dicho que la responsabilidad política, sobre todo a tan alto nivel, se debe "a los ciudadanos y al parlamento" y que el poder "debe servir para hacer cosas, no para nada más".



40 años para jubilarse a los 65

El presidente del Gobierno asegura que a los trabajadores que se quieran jubilar a los 65 años se les permitirá que lo hagan si tienen una carrera de cotización de "cerca de 40 años". Insiste en que el Ejecutivo plantea en su reforma de las pensiones que la edad legal de jubilación se retrase dos años, hasta los 67.

En cuanto a si se va a mantener la jubilación a los 65 años, dijo que sí, que se va a poder obtener si se ha cotizado unos 40 años a la Seguridad Social. Esta cifra es ligeramente inferior a la que hasta ahora ha defendido el Ejecutivo, que la ha fijado en los 41 años.



Contracción del PIB en 2010

El presidente del Gobierno avanza que en el 2010 el Pprodcit Interno Bruto (PIB) mermó entre el -0,1 y el -0,2 %, cuando la previsión del Ejecutivo era del -0,3 %. Según explicó, en el último trimestre de 2010 se registró un crecimiento, que rehusó cuantificar.