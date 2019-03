Zapatero a Rajoy: "Se puede cambiar de criterio en función de las circunstancias"

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido ante el Pleno del Congreso que "se puede cambiar de criterio en función de las circunstancias" porque la "economía no permanece quieta, a diferencia de algún líder político que sólo sabe estar quieto y no hacer nada y carece de criterio", en alusión al líder del PP, Mariano Rajoy.



Así lo ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a Rajoy quien le ha replicado que el Ejecutivo "no tiene arreglo posible" tras sus continuos "vaivenes" en política financiera, energética y social, que ha provocado una tasa de paro que dobla la de la Unión Europea.



Rajoy ha asegurado que la "confianza es un factor básico para la recuperación" pero el Gobierno no tiene "criterios claros", tras seis decretos de reforma de las cajas de ahorro, una reforma laboral en contra de los sindicatos, los recortes de las pensiones y sueldos de los funcionarios.



Zapatero dice que la banca española "ha resistido bien"

Además, le ha echado en cara la renuncia del Gobierno a rechazar la prórroga de la vida de las nucleares más allá del límite de 40 años, que confía en que permita impedir el cierre de la centra del Santa María de Garoña (Burgos).



Ante los reproches 'populares' el jefe del Ejecutivo sólo se ha referido a la reforma de la banca, y ante la exigencia de Rajoy de que el Gobierno "rectifique" su plan para nacionalizar las cajas, ha defendido que, "pese a las dificultades" el sistema financiero español "ha resistido bien", a diferencia del de otros países europeos donde ha habido "quiebras y ayudas masivas".



Esgrime el informe del FMI sobre Rato

"Lo que sucede es que usted entiende pocas cosas" ha replicado Zapatero, acusando a Rajoy de ejercer "más de cronista que de líder político" y reiterando que el Gobierno ha actuado en función de una crisis de carácter cambiante. "Se puede cambiar de criterio en función de las circunstancias, lo que es bastante insólito es que no se tenga criterio", ha afirmado.



Asimismo, Zapatero ha recordado "para el debate entre nosotros" que el FMI, en un informe reciente, ha admitido que "no previó la crisis" en la etapa en la que lo dirigía el ex vicepresidente económico 'popular' Rodrigo Rato, y constata "que la crisis ha tenido oleadas y manifestaciones distintas".



"Nunca hablará del informe del FMI, espero que se lo haya leído", ha espetado a Rajoy, al que ha acusado de hacer un debate de "trazo grueso sin pensar en lo que ocurre".