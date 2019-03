Zapatero rechaza otra línea ICO para los ayuntamientos porque subiría el déficit

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que el Ejecutivo no pondrá en marcha una nueva línea del ICO preferente para que los ayuntamientos financien las deudas pendientes con las pymes y los autónomos porque supone incrementar el déficit público.



Así respondió Zapatero en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso a la pregunta del presidente del PP, Mariano Rajoy, sobre cuándo piensa cumplir el Ejecutivo con la moción de apoyo a los autónomos y a las pymes aprobada el pasado 7 de septiembre y que contempla medidas como la posibilidad de compensar deudas tributarias con la Administración.



El jefe del Ejecutivo añadió que "si esa financiación o recursos no tienen una base sólida de que se producirá la devolución" el déficit aumentará y el Gobierno tiene la obligación de "acatar la Ley de presupuestos".

Rajoy, a favor de cumplir la ley de morosidad

En este sentido, Rajoy acusó a Zapatero de ejercer "abuso de poder" y de no aceptar lo que aprueba la mayoría de la Cámara, y le recordó que "la ley esta por encima" de él.

"Usted debe cumplir la ley y la ley de morosidad está aprobada por esta Cámara", le dijo, tras criticar y calificar de "bochornoso" e "inaceptable" que el Gobierno también haya vetado debatir la iniciativa del PP sobre la congelación de las pensiones en 2011.



"Usted hace abuso de poder cuando impide debatirlo aquí y perjudica a los pensionistas", puntualizó, y le pidió que "respete" las decisiones del pleno del Congreso de los Diputados.

Zapatero ha sido tajante

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo fue tajante al asegurar que el Gobierno no va a incrementar el déficit a través de una línea de ICO que financie deudas de los ayuntamientos, y recordó que "ya había una línea de crédito a los entes locales que no funcionó".



Explicó que la anterior financiación otorgada por el ICO a los ayuntamientos se estableció con el criterio de que no sumara déficit y con la condición de que se le retrajera a las administraciones locales de las entregas a cuenta, y dijo que "la mayoría no ha querido".



Asimismo, mencionó que el próximo año los ayuntamientos tendrán 1.200 millones de euros más para financiarse, así como la mayor flexibilidad de la que dispondrán para endeudarse.



Por su parte, Rajoy insistió en que el PP ha presentado 15 mociones que fueron aprobadas por el pleno de la Cámara y que el presidente del Gobierno "no ha cumplido".



Zapatero también se refirió a la medida aprobada por el Congreso para que las pymes y los autónomos puedan aplazar o fraccionar sus impuestos en compensación a las deudas que la Administración General del Estado (AGE) tiene con ellos y puntualizó que "no añade nada nuevo a lo que ya hay en el reglamento" de la Agencia Tributaria.