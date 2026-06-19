Zapatero sale en defensa de su secretaria tras su imputación: "Es una excelente persona"

José Luis Rodríguez Zapatero aprovechó su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para defender públicamente a una de las personas de mayor confianza de su equipo: su secretaria, Gertrudis Alcázar. El expresidente intervino durante el interrogatorio para respaldar su actuación, después de que el magistrado decidiera incorporarla como investigada al caso Plus Ultra.

"Si me permite, su señoría, es que mi secretaria Gertrudis Alcázar siempre ha actuado conforme a mis indicaciones. Es una excelente persona, una excelente trabajadora que lleva conmigo desde el año 2000", manifestó Zapatero ante el juez.

Las palabras del expresidente llegaron en un momento en el que la investigación ya no se limita a su figura, sino que también alcanza a personas de su entorno más próximo tanto en el ámbito familiar como profesional.

Una colaboradora de máxima confianza

Gertrudis Alcázar ha permanecido durante años alejada del foco público pese a formar parte del círculo más cercano de Zapatero. Su trayectoria profesional está estrechamente ligada al expresidente desde antes de su llegada a La Moncloa y continuó desempeñando funciones a su lado tras abandonar el Gobierno.

Según distintas informaciones, se encargaba de la organización de la agenda, la gestión documental y las comunicaciones del expresidente, además de mantener contacto con distintos interlocutores en su nombre.

Sin embargo, las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúan ahora a Alcázar como una pieza relevante dentro de la investigación. Los investigadores consideran que habría desempeñado un papel "clave" en la estructura que analiza la Audiencia Nacional y sostienen que sus funciones iban más allá de las labores puramente administrativas.

El patrimonio, bajo análisis

Nacida en 1967 en Daimiel (Ciudad Real), Gertrudis Alcázar siempre ha mantenido un perfil discreto. Se conoce que pertenece a una familia con seis hermanas, entre ellas Antonia Alcázar, alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio. La investigación también examina su evolución patrimonial. Según la información incorporada a la causa, la UDEF detectó la compra de una vivienda de obra nueva en Velilla de San Antonio en julio de 2023.

El juez José Luis Calama ha acordado investigar a Gertrudis Alcázar por su presunta implicación en delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales dentro del caso Plus Ultra. La resolución la incorpora a la causa junto a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente.

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