Felipe González pide respetar la "presunción de inocencia" de Zapatero

El jueves, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, durante una comparecencia en Bruselas, trasladó su confianza en la "inocencia" de José Luis Rodríguez Zapatero. Este viernes ha sido una de las figuras más determinantes del PSOE quien ha expresado lo mismo.

Se trata de Felipe González, expresidente del Gobierno entre 1982 y 1996, que ha reclamado la "presunción de inocencia" para el imputado en el caso Plus Ultra, que declaró ante el juez Calama el pasado miércoles.

"Hay una presunción de inocencia, que es un principio básico del Derecho, que la tiene íntegra, completa. Y espero que aclare las cosas que le plantea el juez instructor, que es un juez de garantías, quiero recordar", ha señalado.

No obstante, en cuanto a las hijas de Zapatero, González ha dicho que tiene "un sentimiento de dolor familiar" hacia ellas. Estas declaraciones se han producido un día después de que el magistrado también las imputase en la causa por presuntamente haber participado en el desvío de las supuestas comisiones derivadas del la operación.

En cuanto al tema de las joyas, por las cuales el expresidente investigado se acogió a su derecho a no declarar en la Audiencia Nacional, Felipe González ha marcado distancia en este tema ante los medios de comunicación,. Ha asegurado que las que él recibió durante su mandato "estaban todas en el Consejo de Ministros", dando a entender que cuando él fue presidente no se encontraban en una caja fuerte como las halladas en el despacho de Zapatero.

"Es indiscultible"

Fue el pasado 22 de mayo cuando el juez Calama imputó al expresidente en el caso Plus Ultra. En declaraciones a los medios de comunicación en la previa de un acto, González subrayó que "el juez de instrucción es el juez de garantías y el auto es muy impresionante" e insistió en que "la presunción de inocencia de Zapatero es indiscutible y, además, no lo imagino en ese papel".

La relación entre ambas figuras socialistas no es muy estrecha, aunque ha sido mejorable en los últimos años y González, que ha sido muy crítico con Ferraz, esta vez ha decidido seguir la misma línea de defensa: "No coincido en las políticas que ha hecho con este Gobierno actual ni con Venezuela, pero eso no es un obstáculo para que tenga profunda tristeza", lamentó.

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