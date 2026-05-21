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Gabriel Rufián

El paso adelante de Rufián para liderar la izquierda a la izquierda recibe la "bienvenida" de Sumar y las ganas de "formar equipo" de Podemos

Sumar se abre a una iniciativa liderada por Gabriel Rufián, mientras Podemos pide respetar los tiempos de Esquerra.

Gabriel Rufi&aacute;n

Gabriel RufiánEuropa Press

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Miriam Vázquez
Publicado:

Gabriel Rufián ha dado un paso adelante para liderar la izquierda a la izquierda. En un momento "jodido" para el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados por la imputación de Rodríguez Zapatero, por quien ha reconocido sentir "respeto y afecto profundo", el político republicano se ha mostrado "dispuesto" a encabezar una candidatura entre las izquierdas soberanista y española si eso ayuda a "maximizar los resultados electorales".

"Si al final puedo ayudar a que eso pase, yo estoy dispuesto", así se postuló Rufián y esas palabras no han caído en saco roto. Podemos ya había manifestado con anterioridad sus ganas de "hacer equipo" con Rufián, pero tras las palabras del catalán, Ione Belarra ha insistido en que cree que "la gente está esperando que colaboremos" pero quieren ser "muy respetuosas con los tiempos" de Rufián y su partido.

"Lo saben perfectamente, yo solo puedo hablar por Podemos. Nosotras lo hemos dicho: creo que lo que la gente está esperando es que hagamos equipo, que colaboremos, que estemos a la altura de las circunstancias; pero es el momento también de ser respetuosa con los tiempos de Esquerra Republicana".

También ha contestado a ese ofrecimiento Sumar que en la red social Bluesky ha publicado: "En el desafío que tenemos delante no sobra nadie. Tenemos la obligación de construir frentes amplios. Todos los pasos adelante son bienvenidos".

Además, en una entrevista en TVE, Enrique Santiago portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar ha asegurado que "por supuestísimo" estaría de acuerdo en participar en un proyecto encabezado por Rufián aunque sin esconder sus dudas porque "nosotros somos más de proyectos colectivos, nos gusta forjar acuerdos con organizaciones políticas, y creemos que los hiperliderazgos personales y los egos desmesurados han sido un problema en la política de la izquierda".

La presidenta del grupo de Comuns en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, ha defendido que es "urgente" que su partido mantenga una reunión con Gabriel Rufián, para aclarar cuál es su propuesta para las próximas elecciones generales.

En declaraciones a TV3, Albiach ha dicho este jueves desconocer si Rufián "se ha emancipado de ERC" o si es el partido republicano el que ha acabado aceptando la propuesta de su líder en el Congreso.

Desde su partido no gusta esta iniciativa del republicano, pero Rufián asegura que "siempre se ha hecho cargo de lo que sucedía más allá de sus fronteras" y que él no se va a ir hasta que le echen.

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