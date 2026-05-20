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Dudas Zapatero

Jueces y abogados resuelven dudas sobre la declaración de Zapatero el 2 de junio: ¿Podría entrar en prisión?

El juez Calama no ha adoptado ninguna medida cautelar contra el expresidente Zapatero, a pesar de que las acusaciones populares lo hayan solicitado.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno

¿Podría ordenarse el ingreso en prisión de ZP? Jueces y abogados resuelven dudas sobre su declaración del 2 de junio | Europa Press

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El próximo martes 2 de junio, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está citado en la Audiencia Nacional para declarar como imputado por blanqueo de capitales en el rescate público de la compañía aérea 'Plus Ultra'. Hasta que llegue el día no se descarta que se le puedan imputar más delitos.

Jesús Villegas, de la plataforma cívica de Independencia Judicial, avanza la posibilidad de que, una vez avance la investigación, se le imputen "otros delitos o aparezcas nuevos", debido a que este proceso "tiene carácter provisional".

En estos momentos la investigación a Zapatero acaba de comenzar, aunque todo parece indicar que hay "indicios sólidos", señala el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. El procedimiento judicial no será un proceso "corto", por ello hay que "dejar captura a la investigación judicial", explica el magistrado Joaquín Bosch.

Hasta ahora el juez no ha adoptado ninguna medida cautelar, a pesar de que Vox y Manos Limpias hayan solicitado la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y acudir al juzgado periódicamente.

¿Prisión provisional?

El magistrado por la Plataforma por la Independencia Judicial, Manuel Ruiz de Lara, subraya que la prisión provisional "podría ser" una de ellas, ya "no solo por riesgo de fuga sino también por riesgo de destrucción de pruebas". Sin embargo, Ignacio González Vega, magistrado de Juezas y Jueces por la Democracia, cree que al ser "tan conocido", sería "difícil que se pueda mover o salir del país".

Lo que sí está claro es que el día 2, el expresidente se personará en la Audiencia Nacional, pero podría negarse a declarar, ya que, según expresa Fernando Portillo, magistrado de Foro Judicial Independiente, puede acoger a "uno de sus derechos constitucionales, el de guardar silencio y no contestar a las preguntas que se le hagan".

En cuanto a si el juez Calama podría citar tanto a las hijas de Zapatero como algún ministro, Portillo considera que es "poco probable que se les llame", aunque matiza que en el caso de que "se apreciase indicios de la participación de responsabilidades literales en estos u otros delitos pues sin duda serán llamados como investigados".

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