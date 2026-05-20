El PP no descarta la moción de censura "cuando se den las condiciones"

La posibilidad de una moción de censura contra el Gobierno se hizo presente con más fuerza tras la presión ejercida por Vox y el endurecimiento del discurso del Partido Popular contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evitó dar el paso y descargó toda la responsabilidad sobre los socios parlamentarios del Gobierno.

"Los socios tienen que mover ficha", afirmó Feijóo al ser preguntado sobre si estaría dispuesto a presentar una moción para intentar desalojar a Sánchez de La Moncloa tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El dirigente popular insistió en que no impulsará una iniciativa parlamentaria mientras no existan garantías reales de éxito.

Desde el PP consideran que una moción sin apoyos suficientes terminaría fortaleciendo políticamente al presidente del Gobierno. "Haré todo lo posible para que cambie el Gobierno cuando crea que ha llegado el momento", señaló Feijóo durante una conversación informal con periodistas en el Congreso.

El PP eleva el tono contra el Gobierno

La dirección popular mantiene que el contexto político ha cambiado tras las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista. Durante la sesión de control, Feijóo volvió a acusar al Ejecutivo de estar rodeado por casos de corrupción y aseguró desde la tribuna del Congreso: "Estamos gobernados por corruptos y yo me voy a encargar de limpiar todo esto".

Aun así, el líder del PP evita concretar plazos o movimientos parlamentarios inmediatos. Los populares recuerdan que ya rechazaron presentar una moción hace un año por considerar que no existían los votos necesarios y sostienen que repetir ahora esa estrategia volvería a beneficiar al Gobierno.

"Hemos acertado. Hace un año había gente que me empujaba a hacer una moción de censura para confirmar al Gobierno", defendió Feijóo ante los medios.

La presión sobre Junts y ERC

El PP sitúa ahora el foco sobre los aliados parlamentarios del Ejecutivo. En Génova consideran que son los socios quienes deben decidir si continúan sosteniendo al Gobierno tras los últimos acontecimientos judiciales.

"La situación actual es inédita", afirmó Feijóo durante un acto celebrado en El Escorial. El líder popular recordó además que los partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018 son ahora quienes mantienen a Sánchez en el poder.

Según el presidente del PP, esos mismos socios "tienen los mismos motivos, elevados a la enésima potencia, para dejar caer al Gobierno".

Aunque desde el partido observan con atención el papel de Junts, Feijóo optó por señalar públicamente al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al que acusó de sostener "la corrupción y a un Gobierno corrupto".

"La situación es irrespirable"

Pese a descartar movimientos inmediatos, Feijóo sí quiso trasladar la gravedad política del momento. El líder popular calificó el escenario actual como "irrespirable" y aseguró que España atraviesa una situación inédita por la imputación de un expresidente del Gobierno en la Audiencia Nacional.

"Nunca hemos vivido una situación como esta", afirmó el dirigente popular, que vinculó además las investigaciones judiciales con decisiones adoptadas dentro del Consejo de Ministros.

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